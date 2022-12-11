防再有街頭鬥毆等事件 金門警方持續掃蕩並深入小金門

金門縣警察局繼日前偵破權利車拖吊衝突引發的街頭鬥毆暴力案件後，昨再規畫威力掃蕩，針對不良分子易聚集點逐一清查，同時也藉由剛通車的金門大橋深入小金門地區執行掃蕩勤務，未查獲不法；警方呼籲，全縣已有百處治安點、千支監視器，一有情況就可即時鎖定目標，不法分子切勿心存僥倖。

金門警局表示，昨晚由金城分局長吳學安及金湖分局長曾冠螢帶隊強化掃蕩，針對轄內不良分子易聚集之KTV、電玩店、酒店等特種行業處所、易群聚施用毒品或易淪為詐欺集團囚虐之旅（賓）館等治安顧慮場所逐一清查，從昨晚9時直到今日凌晨結束，未查獲不法；總計動員警力50人、衛生局2人及消防局2人。

金門警察局長廖高江說，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，其首謀、下手實施及在場助勢之人均有刑責；如意圖供行使之用而攜帶兇器或其他險物品犯之或因而致生公眾或交通往來之危險，並得加重其刑至1/2。

廖高江指出，警局目前在全縣213處治安要點已設置1164支監視器，並廣布車牌辨識系統，近年來每當遇到滋事案件，快速反應打擊部隊均能即時鎖定目標，迅速敉平街頭暴力，壓制不法的氣焰，呼籲不法分子切勿心存僥倖。

警政署長黃明昭日前公開宣示全力掃蕩黑道幫派及肅槍毒，並要求各縣市警局，針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業掃蕩，有違規（法）情事，即強力擴大臨檢，達成預防犯罪目的。

警方透露，金門日前爆發因拖「權利車」糾紛而引發街頭鬥毆的暴力案件，已是對治安造成極大影響，並踩到警方「紅線」，而這次掃蕩也是繼金城分局六日晚間對西半島轄區威力掃蕩後，針對全縣展開全面性的擴大臨檢；同時這次也藉十月底剛通車的金門大橋，赴小金門同步掃蕩勤務。