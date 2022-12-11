影／合歡山水晶宮結冰警員摔車？ 真相曝光超暖心

受東北季風影響，山區氣溫驟降，合歡山台14甲線32K水晶宮路段路面結冰，現場雖以交通錐警示，仍接連傳出車輛打滑事故；公路總局提醒民眾留意，下周若大陸冷氣團報到，路面結冰恐擴大，甚至降雪，不排除提前啟動雪季管制措施。

公路總局埔里工務段指出，台14甲線合歡山公路31.8K武嶺至32.1K松雪樓路段，因位處背陽側日照不足，易凝霜、結冰、積雪且不易消融被稱為「水晶宮」，常因高山地區氣候濕冷，夜間溫度低，造成該路段鄰山側車道有局部結冰狀況。

而近期受東北季風影響，全台氣溫溜滑梯，合歡山入夜到清晨溫度逼近0度，當地山區因霧氣重、水氣充足，加上低溫，使得水晶宮路段昨起至今路面結冰，造成汽、機車「撞」況多，2天至少4起汽、機車打滑事故，甚至傳出員警自摔。

昨天有民眾上合歡山踏青，發現疑有警員騎車自摔，人就坐在「水晶宮」路旁待援；但經查證才知，並非警騎車自摔，而是一名外籍男大生，只是身上披著警用外套，警方指出，該名男大生自摔掛彩後就坐在路旁，警員獲報到場見男大生穿得不夠暖，凍得直發抖，擔心他失溫，就立刻脱下警用防風外套給他披上，讓他保暖。

仁愛警分局表示，台14甲線水晶宮路段近山壁路面昨起開始結冰，當地翠峰派出所立刻擺放交通錐警示，但仍有車輛打滑，從昨天至今共發生4起事故，其中3起為機車自摔，另1起為汽車自撞，提醒汽、機車駕駛不要太靠近山壁側行駛。