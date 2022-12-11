影／計程車撞倒路旁機車裝沒事 乘客路人看不慣報警揪肇逃

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1輛計程車昨天深夜在新莊區，連續擦撞路旁3輛機車卻裝作沒事直接逃離，但連路人和車上的乘客全都看不下去，直接報警處理。警方依據車號通知黃姓司機到案說明，他辯稱沒察覺撞到，最後仍被依肇事逃逸開罰、吊扣駕照。

據了解，65歲黃姓計程車駕駛昨晚11時許，載客行經新莊區中港路往中原路方向行駛時，連續撞倒路旁停車格3輛機車。當時有路人目擊，試圖拿雨傘敲打計程車示意停車，但是黃沒有理會，直接把車開走。

後來路人直接報警，連計程車上乘客也看不下去，將車號拍照貼上臉書社團表示若有需要，他願意幫機車車主作證。新莊警分局交通分隊今天凌晨1時許，根據車號通知黃姓駕駛到案說明，他沒有酒駕，辯稱沒發現撞到機車。

警詢後依違反道路交通管理處罰條例第62條舉發，汽車駕駛人肇事未依規定報案，可處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者吊扣駕駛執照1個月至3個月。

計程車撞倒路旁3輛機車，卻若無其事肇事逃逸，路人看不慣報警處理。記者林昭彰／翻攝
計程車撞倒路旁3輛機車，卻若無其事肇事逃逸，路人看不慣報警處理。記者林昭彰／翻攝
計程車撞倒路旁3輛機車，卻若無其事肇事逃逸，連乘客都看不慣，將車號拍照貼上臉書表示願意幫機車車主作證。記者林昭彰／翻攝
計程車撞倒路旁3輛機車，卻若無其事肇事逃逸，連乘客都看不慣，將車號拍照貼上臉書表示願意幫機車車主作證。記者林昭彰／翻攝

計程車 新北

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