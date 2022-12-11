影／桃園八德轎車連撞3車翻覆 醉駕駛命大爬出下場慘了

桃園市23歲陳姓男子今清早酒後開車回家，在八德區廣福路失控，擦撞對向路旁1轎車、2機車後翻覆路中央，居民聞巨響趕緊報案；警方到場發現他幸運無傷，自行脫困，但酒測值高達每公升0.57毫克，詢後依公共危險罪嫌送辦。

八德警方調查，陳男今天上午5時28分許駕轎車沿八德區廣福路往介壽路方向行駛，失控撞上對向停放路旁轎車，及它後方兩輛機車，隨後順時針180度翻覆在路中，被撞轎車左車頭嚴重損毀，兩輛機車也被擠倒，居民抱怨真是飛來橫禍。

警方獲報到場，發現陳幸運無傷、自行爬出，但酒測值高達每公升0.57毫克，他辯稱是喝完酒正要回家，詢後被依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，確切肇事原因有待釐清。

警方呼籲，喝酒不開車，如有餐敘宴飲情形，請找代駕或是搭乘大眾運輸工具，以維護自身及其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康