嘉縣6旬男駕車衝撞鄰居花圃身亡 解剖釐清死因

中央社／ 嘉義縣11日電

嘉義縣6旬葉姓男子昨天深夜駕車快到家門口時，汽車突然高速衝撞鄰居花圃，送醫急救仍不治；檢警今天相驗，僅雙膝擦挫傷，無致命傷，14日將解剖釐清死因。

嘉義縣消防局於昨天深夜11時50分據報，指太保市仁愛路附近發生車禍，派遣嘉太消防分隊救護車前往，抵達發現為1輛自小客車撞上鄰居花圃，現年68歲的駕駛葉姓男子，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救仍宣告不治。

警方調閱路口監視器，發現駕駛葉男駕車快到家門前，車輛先往右靠，準備轉向進入左側的住家門前，原本是慢慢行駛，卻突然加速往左衝撞鄰居的倉庫大門及花圃，在旁邊打掃的鄰居差點被撞上。

檢警表示，今天會同法醫進行相驗，葉男僅雙膝擦挫傷，身體並無明顯致命傷，因葉男有高血壓、糖尿病的病史，不排除是身體病痛發作，誤將油門當煞車踩，演變成車輛疑似暴衝事故，為釐清真正死因，檢警預計14日解剖。

嘉義

延伸閱讀

嘉義凌晨2起自撞 1暴衝猝死家門前 另疑酒駕撞電桿大樹

嘉縣連任議員何子凡服務處 遭選舉官司男子酒後嗆聲警方法辦

烏魚季登場！嘉縣食魚教育列車開進溫港國小學童樂開懷

嘉縣博茶會12月10日登場 名畫「鵲華秋色」襯托時尚

相關新聞

太扯了！桃園母子機車臨停快車道 網捏冷汗熱議批評

桃園市中壢網友昨天在臉書社群PO出3天前行經中壢區榮民南路，拍到一名媽媽將機車臨時停在快車道上，幫幼兒穿著衣物，許多網友...

影／失聯越南移工被爆料砍傷同鄉 警攻堅查獲1人

新北市警方今天接獲報案，指稱樹林區太順街某出租套房有非法移工持刀刺殺同鄉，員警趕抵僅查獲1名涉嫌毒品案被通緝的28歲劉姓...

教會箱型車載8教友 高雄快速道路撞轎車釀6人輕傷

高市46歲杜姓女子今天下午3時23分許駕駛廂型車，搭載7名教會教友，行經都會快速道路文川匝道處，不慎撞上前方由25歲李姓...

新竹驚傳人倫悲劇！搶辦人瑞老父喜喪 弟靈堂前「一拳拳活活打死」哥

新竹縣關西鎮昨天發生一起人倫悲劇，原本一家人齊聚為百歲人瑞辦後事，不料宋姓兄弟為老父親後事起爭執、鬧口角在靈堂大打出手，雖其他親友見狀上前試圖制止...

男女養生館前揪衣、呼巴掌上演全武行 民眾側錄驚呼連連

高雄湖內8日深夜，有民眾目睹街道上一對男女起爭執，疑似是男方深夜從家中偷溜出來，要到中山路某養生會館消費，被枕邊人發現，...

新店男遭社區巴士輾車底 耗費10分鐘脫困...他骨盆斷裂

新北市新店區今天晚上發生小巴士輾壓路人意外，警、消晚上9點多獲報，華城路、安康路一段路口有車禍趕抵，發現一名26歲林姓男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。