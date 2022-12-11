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影／畫面曝！計程車不聽義交指揮硬闖 遭輕軌撞上拖行

聯合報／ 記者張議晨林巧璉／高雄即時報導

高雄56歲張姓計程車司機今下午1時30分許，行經鼓山區大順一路、南屏路口時「違規」左轉，且不聽義交指揮要強行穿過輕軌軌道，正巧一輛往西子灣方向的列車經過，攔腰撞上計程車，幸無人傷。高捷公司震怒，將向張男索賠車禍損失。

警方調查，張男當時是沿大順一路往西行駛，經南屏路口時，不顧一旁的禁止左轉號誌，且不聽從路口義交人員指揮，強行要違規左轉進入南屏路，正巧同向的輕軌列車經過該路口，直直往計程車撞上，拖行約10公尺才停下。

鼓山警方局、捷運警察隊獲報後到場，事故約40分鐘後，闖入軌道的計程車被拖離現場，由警方在現場採證，釐清事發原因及受損範圍。至於車上旅客，則由高捷人員安排至其他站點轉乘列車繼續行程。

事故造成輕軌龍華國小站至愛河之心站交通受影響，經現場高捷工程人員評估後，下午2時20分許列車獲准繼續移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修，目前正線已恢復正常營運。

高捷本月9日才發生死亡車禍，李姓機車騎士行經凱旋路與二聖路口時右轉，因闖入輕軌軌道遭疾駛而過的列車撞上，李姓騎士頭部重創昏迷，送醫後雖恢復生命跡象，但後續情況轉差，當天下午5時許拔管宣告死亡，成為輕軌通車6年來，首宗死亡事故。

距離上次事故相隔2天，又有違規計程車闖入軌道釀禍，高捷統計今年輕軌沿線已有14起事故。

高捷公司表示，行經輕軌運行路段，違規造成列車受損，不但有損害賠償、交通違規罰款外，還會視情況以公共危險罪論處，本案後續如警方確定肇事責任為計程車駕駛違規，將會進行求償。

張男駕駛的計程車違規左轉，還不聽義交指揮，遭輕軌列車攔腰撞上，未來將面臨高額索賠。圖/讀者提供
張男駕駛的計程車違規左轉，還不聽義交指揮，遭輕軌列車攔腰撞上，未來將面臨高額索賠。圖/讀者提供
張男駕駛的計程車違規左轉，還不聽義交指揮，遭輕軌列車攔腰撞上，未來將面臨高額索賠。圖/讀者提供
張男駕駛的計程車違規左轉，還不聽義交指揮，遭輕軌列車攔腰撞上，未來將面臨高額索賠。圖/讀者提供
輕軌號誌也被計程車撞斷。記者張議晨/攝影
輕軌號誌也被計程車撞斷。記者張議晨/攝影
張男駕駛的計程車違規左轉，還不聽義交指揮，遭輕軌列車攔腰撞上，列車車頭受損，未來將面臨高額索賠。記者張議晨/攝影
張男駕駛的計程車違規左轉，還不聽義交指揮，遭輕軌列車攔腰撞上，列車車頭受損，未來將面臨高額索賠。記者張議晨/攝影
事故路口有明顯禁止左轉標誌。記者張議晨/攝影
事故路口有明顯禁止左轉標誌。記者張議晨/攝影

輕軌 計程車 高捷

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