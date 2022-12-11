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影／台南新營凌晨乳牛群逛大街 用路人嚇傻員警傻眼
「凌晨馬路上竟然有乳牛群逛大街！」台南市新營區五興里鐵線橋段，今凌晨突然有近10頭乳牛在馬路閒逛嚇壞路人，警方獲報趕往也傻眼，緊急通知黃姓飼主協助處置，警民折騰近1小時才完成，直呼真的太傻眼了。
今凌晨0時20分許，新營區台19甲約6公里處，路上突然有近10頭大小乳牛，一名用路人在路口紅燈停等綠燈看到眼前這群不速之客，一度還以為自己精神不濟眼花，確認無誤後緊急報警。
警方出動多名警力趕至，一度也不知所措，除在後了追逐外，也示意揮手要乳牛「轉彎！」切勿亂竄；還有人忙疏導交通，路旁狗兒也狂吠，不少人都被驚醒。
眾人後透過管道找到黃姓飼主，睡眼惺忪的黃某檢視，才發現牧場欄杆不明原因鬆脫，這些乳牛相揪逛大街去。
黃某緊急趕至協助處置，逐一將一頭頭乳牛控制帶回牧場，約1小時後才結束這場鬧劇，眾人早已累癱氣喘吁吁。不過警方說，檢視過程，仍依據違反交通安全管理處罰條例84條規定，處300元以上、600元罰鍰。
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