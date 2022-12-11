影／屏東潮州轉彎車未讓直行車 翻滾3圈四輪朝天

屏東縣潮州鎮台1線上發生轉彎車未禮讓直行車事故，曾姓男子駕駛銀色汽車在台1線左轉時，撞上直行的紅色汽車後，當場銀色汽車翻三圈後，四輪朝天停在路邊，幸好雙方輕微受傷，但是車輛受損嚴重，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因仍待釐清。

潮州分局今表示，車禍事故發生在9日清晨7點半，雙方當時都要趕著去上班，25歲曾姓男子駕駛銀色汽車，轉彎竟入公司門前時，遭直行紅車駕駛56歲林女撞上，曾男汽車翻滾三圈停在公司門口，車子四輪朝天。