影／屏東潮州轉彎車未讓直行車 翻滾3圈四輪朝天
屏東縣潮州鎮台1線上發生轉彎車未禮讓直行車事故，曾姓男子駕駛銀色汽車在台1線左轉時，撞上直行的紅色汽車後，當場銀色汽車翻三圈後，四輪朝天停在路邊，幸好雙方輕微受傷，但是車輛受損嚴重，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因仍待釐清。
潮州分局今表示，車禍事故發生在9日清晨7點半，雙方當時都要趕著去上班，25歲曾姓男子駕駛銀色汽車，轉彎竟入公司門前時，遭直行紅車駕駛56歲林女撞上，曾男汽車翻滾三圈停在公司門口，車子四輪朝天。
警方呼籲，用路人應確實遵守交通法規，車輛轉彎務必減速慢行，並禮讓直行車先行，切勿搶快。依據道路交通管理處罰條例第48條第1項規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，「不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行」、「轉彎車不讓直行車先行」，可處600元以上1800元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言