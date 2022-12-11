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影／高雄女警處理完車禍卻遇禍 連人帶車翻滾360度毫髮無傷

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄一名隸屬林園交通分隊的女警8日行經鳳山區鳳林路，疑似精神不濟，開車擦撞停靠路邊2輛小客車，自己則連人帶車翻轉1圈落地，驚險影像曝光，女警意外毫髮無傷。林園分局已初步探視過，允諾負責車禍後續賠償事宜。

事發在8日上午，陳姓女警在長庚醫院處理完車禍案件，駕駛警車要返回林園交通分隊，行經鳳山區鳳林路，疑似精神不濟，未抓準行車間距，行駛中擦撞停於右側路邊的1輛小客車，該車受力，向前推撞另一輛車，最後2輛車因撞擊前方電線桿停下。

陳姓女警擦撞路邊車輛後，自己則因撞擊力道猛烈，連人帶車翻滾1圈後橫躺車道中央，所幸鳳山分局獲報到場後，查看陳姓女警無明顯外傷，意識清楚，現場酒測值為0，送醫後無大礙。

女警所屬的林園分局表示，事發已在第一時間前往探視陳姓女警以及遭波及的2輛車車主，允諾協助車禍的後續賠償事宜。肇事原因初步排除酒駕，詳細狀況交由鳳山分局調查釐清。

陳姓女警駕駛警車，疑似精神不濟，擦撞停靠路旁2輛小客車，翻滾1圈毫髮無傷。圖／民眾提供
陳姓女警駕駛警車，疑似精神不濟，擦撞停靠路旁2輛小客車，翻滾1圈毫髮無傷。圖／民眾提供

車禍 車主 酒駕

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