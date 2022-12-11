聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄輕軌今年第14撞！列車遭計程車撞上
高雄輕軌今天又出「撞」況，列車在下午一點半時，在C24站往C23站時，於南屏路口與一輛計程車發生碰撞。輕軌乘客、計程車駕駛均無受傷，高捷表示，車上旅客疏散後，引導至其他車站搭車或改搭其他交通工具。目前正線維持C32至C24全線營運，C24至C23下行採單線雙向行駛。
這是今年輕軌第14起事故，前天有機車騎士違規右轉撞上輕軌，事後送醫不治。今天事發當下高捷員工立即疏散車上乘客，有民眾在臉書發文說「超衰...搭個輕軌也遇到車禍...。」不少民眾說「哇！又車禍！會不會太頻繁！」
高捷表示，目前事故發生原因仍在調查中。事故當下，司機員立刻機警停車並回報行控中心，所幸車上旅客及計程車駕駛無受傷。當下高捷員工立即疏散車上乘客，引導至其他車站搭車或改搭其他交通工具。目前正線維持C32至C24全線營運，C24至C23下行採單線雙向行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言