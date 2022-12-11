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高雄輕軌今年第14撞！列車遭計程車撞上

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導

高雄輕軌今天又出「撞」況，列車在下午一點半時，在C24站往C23站時，於南屏路口與一輛計程車發生碰撞。輕軌乘客、計程車駕駛均無受傷，高捷表示，車上旅客疏散後，引導至其他車站搭車或改搭其他交通工具。目前正線維持C32至C24全線營運，C24至C23下行採單線雙向行駛。

這是今年輕軌第14起事故，前天有機車騎士違規右轉撞上輕軌，事後送醫不治。今天事發當下高捷員工立即疏散車上乘客，有民眾在臉書發文說「超衰...搭個輕軌也遇到車禍...。」不少民眾說「哇！又車禍！會不會太頻繁！」

高捷表示，目前事故發生原因仍在調查中。事故當下，司機員立刻機警停車並回報行控中心，所幸車上旅客及計程車駕駛無受傷。當下高捷員工立即疏散車上乘客，引導至其他車站搭車或改搭其他交通工具。目前正線維持C32至C24全線營運，C24至C23下行採單線雙向行駛。

高雄輕軌今天又出「撞」況，列車在下午一點半時，在C24站往C23站遭計程車撞上。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌今天又出「撞」況，列車在下午一點半時，在C24站往C23站遭計程車撞上。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌 高捷 計程車

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