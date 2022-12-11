汐止消防隊打火忙卻遭惡作劇 580元外送便當吞下當晚餐

新北市警瑞芳分局地下一樓，昨天下午5點多發生火警，位處汐止的消防局第六救災救護大隊獲悉，派員支援打火，沒想到就在打火弟兄繁忙之際，突然有一筆580元的便當外送到六大隊駐地，值班隊員見外送趕抵，又同事多不在，當下先掏錢付款取便當，待隊員返隊後問「是誰買的便當」，才赫然發現，沒有人訂便當，根本被惡作劇了。

六大隊消防員事後無奈的在臉書社團「汐止集團」貼文，表示「不知道是誰惡作劇，訂便當來消防隊（沒付錢），我們出火警值班同仁在忙，也沒辦法確認，就默默的把錢付了」，最後直呼「下次別這樣了...拜託」。

新北消防局昨天下午5點9分許，獲報「瑞芳警分局地下室」冒煙起火」，調派六大隊支援滅火，火勢於下午5點52分熄滅，燃燒面積約3平方公尺，詳細起火原因待釐清。

六大隊同仁支援打火後返隊，被值班隊員問有沒有人訂便當？直說「沒有訂啊」，相互了解後得知，疑似有民眾惡作劇，向便當店訂了鱈魚飯、排骨飯、豬腳飯等餐點，並指定「外送到新北消防六大隊駐地5樓」。