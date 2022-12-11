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影／屁孩騎微笑單車頂機車 下秒路中翹高輪翻滾慘摔

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名年輕男子今天凌晨3時許，半夜在鳳山區南正二路和永安街口，騎著Youbike，和騎機車的友人在街上玩耍，只見男子以單車嘻笑頂著友人機車前進，行駛至路中央後，一個不慎，單車騰空翹高輪，男子當場翻滾慘摔在地，尷尬地再也笑不出來。

網路社群「社會事新聞影音」今天近午時分，貼出一則影片，影片中一名男子在凌晨3時許，於鳳山區南正二路和永安街口，和騎機車的友人在街頭玩耍。

只見男子當時騎著一輛高雄的Youbike單車，嘻嘻哈哈地頂著友人機車後方，往前進，結果才到路中央，單車後方翹高輪，男子未握緊單車手把，整個人翻滾慘摔在地，嬉笑聲停止。

轄區鳳山警分局警方表示，未接獲民眾報案，提醒民眾勿在馬路嬉戲，以免發生危險。

年輕男子今晨在高市鳳山區，騎Youbike單車，頂著友人機車後方在街上玩耍。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
年輕男子今晨在高市鳳山區，騎Youbike單車，頂著友人機車後方在街上玩耍。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
高市男子今晨在鳳山區南正二路和永安街口騎Youbike單車，頂著友人機車前進，卻在路中央騰空翹起，翻滾慘摔在地。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
高市男子今晨在鳳山區南正二路和永安街口騎Youbike單車，頂著友人機車前進，卻在路中央騰空翹起，翻滾慘摔在地。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
高市男子今晨在鳳山區南正二路和永安街口騎單車，頂著友人機車前進，卻在路中央單車騰空翹起，翻滾慘摔在地。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」
高市男子今晨在鳳山區南正二路和永安街口騎單車，頂著友人機車前進，卻在路中央單車騰空翹起，翻滾慘摔在地。圖／翻攝社群「社會事新聞影音」

單車 車手

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