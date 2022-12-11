影／屁孩騎微笑單車頂機車 下秒路中翹高輪翻滾慘摔

高市一名年輕男子今天凌晨3時許，半夜在鳳山區南正二路和永安街口，騎著Youbike，和騎機車的友人在街上玩耍，只見男子以單車嘻笑頂著友人機車前進，行駛至路中央後，一個不慎，單車騰空翹高輪，男子當場翻滾慘摔在地，尷尬地再也笑不出來。

網路社群「社會事新聞影音」今天近午時分，貼出一則影片，影片中一名男子在凌晨3時許，於鳳山區南正二路和永安街口，和騎機車的友人在街頭玩耍。

只見男子當時騎著一輛高雄的Youbike單車，嘻嘻哈哈地頂著友人機車後方，往前進，結果才到路中央，單車後方翹高輪，男子未握緊單車手把，整個人翻滾慘摔在地，嬉笑聲停止。