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住警器救命 苗栗銅鑼火災 2移工及時逃生

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣銅鑼鄉12月3日、8日發生2起住宅火災，1件疑因濃煙嗆死3樓房間的3名小姊弟妹，1件裝在1樓樓梯間的住警器發出警報，屋內2樓的2名移工第一時間逃生，2件火災生死一線之間。

消防局今天公布12月8日上午7點半左右發生在銅鑼鄉文峰路的火災案例，當時現場燒融的住警器還在動作閃爍紅燈發出警報，消防局初步調查，文峰路2層樓的移工宿舍，1樓充電中的電動機車起火，火勢迅速延燒1樓。

消防局指出，火災產生的濃煙，啟動樓梯間的住警器，2樓的移工趁著火勢仍不大時，趕緊逃出屋外，消防人車趕到時，1樓已經陷入一片火海，出水灌救約20分鐘撲滅火勢，1樓約15坪付之一炬，並未造成人員傷亡。

此外，銅鑼鄉永樂路3層樓透天樓房12月3日中午12點46分起火，約半個小時控制火勢，但救出3樓房間的3名小姊弟妹，送醫回天乏術，檢警消初步研判起火點在2樓，3人逃生不及，疑因吸入過多濃煙致死，全案進一步調查中。

消防局說，濃煙是火場第一殺手，尤其人在睡眠狀態，嗅覺及視覺都會消退，住警器偵測到煙霧，立即發出高分貝嗶嗶聲響，及閃爍紅色亮光，並有語音警示「火災」，8年來成功預警72件，依火災平均財產損失估計，減少約1.5億元財損，至於人命更是彌足珍貴。

苗栗縣政府2011年曾補助1戶裝設1個住警器，目前全縣覆蓋率97.13%，呼籲民眾可自行採買裝設，建議在每個房間或樓梯間都能裝一個，萬一有狀況，可盡早預警逃生。

苗栗縣銅鑼鄉12月8日發生移工宿舍火災，住警器發出警報，屋內2樓2名移工及時逃生，1樓付之一炬。圖／讀者提供
苗栗縣銅鑼鄉12月8日發生移工宿舍火災，住警器發出警報，屋內2樓2名移工及時逃生，1樓付之一炬。圖／讀者提供
苗栗縣銅鑼鄉12月8日發生移工宿舍火災，住警器發出警報，屋內2樓2名移工及時逃生，1樓付之一炬。圖／讀者提供
苗栗縣銅鑼鄉12月8日發生移工宿舍火災，住警器發出警報，屋內2樓2名移工及時逃生，1樓付之一炬。圖／讀者提供
苗栗縣銅鑼鄉12月8日發生移工宿舍火災，住警器發出警報，屋內2樓2名移工及時逃生，1樓付之一炬。圖／讀者提供
苗栗縣銅鑼鄉12月8日發生移工宿舍火災，住警器發出警報，屋內2樓2名移工及時逃生，1樓付之一炬。圖／讀者提供

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