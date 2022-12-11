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超商櫃檯撿到2000元買酒 警逮人發現是通緝犯

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名彭姓男子上月到超商購物，見到前方客人在櫃檯遺留2000元，彭男心生歹意將2000元占為己有，失主事後報案；文山警一分局獲報後，找上彭男發現他通緝犯身分，彭男辯稱以為是撿到錢被通知，警詢後依侵占罪嫌送辦，通緝部分解送歸案。

據了解，52歲的彭男，日前曾因在新竹犯下竊盜案件，遭新竹地檢署發布通緝，今年彭男到北市文山區親友家暫住，平時在工地打零工維生。

警方調查，彭男上月24日凌晨1點多時，到北市文山區木新路三段上的某間超商購物，在結帳時，見到前方客人不慎遺留2000元在櫃檯，彭男等到前面客人走後，拿起這2000元，為自己買的啤酒付帳。失主回到家中盤點錢包，發現少了2000元，回頭到超商尋找，驚覺失竊趕緊報警。

文山警一分局木新派出接獲報案後，警員黃俊銘藉由調閱監視器，見到彭男從超商徒步離去後，就鑽入市場不見蹤影，只好挨家挨戶詢問，終於鎖定彭男身分，進一步發現彭曾在新竹犯下竊案，被新竹地檢署通緝。

彭男本月2日傍晚到案時還誤以為是撿到他人現金而被通知，聽聞員警提到涉嫌竊盜，還驚訝不已，辯稱是當天飲酒神智不清；警詢後依造侵占罪函送法辦，另解送新竹地檢署歸案。

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彭男在超商侵佔2000元，結帳完後就徒步離去。記者邱奕能／翻攝
彭男在超商侵佔2000元，結帳完後就徒步離去。記者邱奕能／翻攝

新竹 通緝 超商

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