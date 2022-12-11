後龍鎮紙廠隔數月又火警 近千坪廢紙堆5小時撲滅

中央社／ 苗栗縣11日電

苗栗縣後龍鎮一間紙廠8月底發生大火，悶燒多日，未料今天清晨又發生火警，燃燒露天堆置廢紙，面積約900餘坪，警消歷時5小時撲滅，所幸無人員傷亡。

苗栗縣消防局清晨5時許接獲通報，後龍鎮宏陽路上的紙業工廠發生火災，立即派遣後龍分隊人車前往搶救，抵達現場發現為紙廠旁空地堆放的廢紙堆起火，消防隊員趕緊拉出水線，阻止火勢蔓延。

由於起火的廢紙堆高溫且散發大量濃煙，消防隊員除了射水滅火外，還找來大型挖土機，挖開紙堆，總共花了5個多小時，至上午10時許順利撲滅火勢，所幸無人傷亡，初步估計燃燒面積逾900坪。

這間紙廠於今年8月底也曾經發生火警，當時燒毀1000多坪廠房和員工宿舍，因易燃的紙質原料大量悶燒，消防隊員連日配合大型機具邊開挖邊射水才完全撲滅火勢，不料，相隔數月今天再傳祝融，詳細起火原因有待火調人員進一步勘查。

廢紙 苗栗縣

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