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南橫三星塔關山一周2起救援 山友血管堵塞不適幸被救回

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

10日傳出有山友在距南橫三星塔關山登山口約1.3公里處，突身體不適，陪同友人立即通報救難人員，現場初步檢測是心血管有堵塞情形，救難人員隨即持續供氧，順利送至醫院治療。

南橫三星塔關山位於台東縣海端鄉與高雄市桃源區交界，屬於中央山脈，山徑滿布鐵杉林，登山口位在南橫公路上，屬於友善攀登的百岳。

高市消防局10日下午1時37分許接獲報案，報案人稱一行4人登南橫三星塔關山，走至距登山口約1.3公里處，金姓友人突然出現胸痛、四肢無力情形，無法繼續走，請求救援。

消防局獲報，請報案人等待在原地等待救援，並立即派遣5車10人前往，同步通知國家公園警察隊及林務局協同，在下午4時36分許抵達報案人所在位置。

現場年約60歲的金姓老翁虛弱蹲坐在一處凹地，表示自己全身發冷、胸痛、四肢無力，有服用隨身攜帶的緊急藥物，但仍未見好轉。

救難人員立即給予溫熱水、保暖衣物、食物，並供予氧氣，協助老翁舒暖症狀。現場老翁意識清楚，緊急處置後，由救難人員協助佩戴頭盔等護具，攙扶下山。

約在晚上6時30分許，救難人員及金姓老翁等一行人終於抵達登山口，當時天色已暗，救難人員使用救護車配置的儀器，為老翁執行EKG檢測，出現有血管堵塞情形，立即將老翁送至義大醫院，順利完成救援任務。

高市消防局表示，9日、10日已接連兩天發生塔關山登山意外事故，呼籲山友登山衡量自身身體狀況，並攜帶必要裝備器材，如GPS、衛星電話及簡易急救箱等，降低山域意外事故發生機率。

救難人員抵達金姓老翁所在位置，評估身體狀況給予緊急處置。圖／高雄市消防局提供
救難人員抵達金姓老翁所在位置，評估身體狀況給予緊急處置。圖／高雄市消防局提供
救援過程天色漸暗，救難人員持續給氧，緩解老翁不適症狀。圖／高雄市消防局提供
救援過程天色漸暗，救難人員持續給氧，緩解老翁不適症狀。圖／高雄市消防局提供
救難人員協助攙扶金姓老翁下山。圖／高雄市消防局提供
救難人員協助攙扶金姓老翁下山。圖／高雄市消防局提供

南橫

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