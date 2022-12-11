80歲老翁車拋錨路中險象環生 南警火速幫推車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

80歲林老先生駕駛轎車昨傍晚行經台南巿府前路時，該車突然異常熄火且無法再次發動引擎，當時車潮眾多，險象環生，為避免因拋錨車造成道路壅塞，員警便立即上前徒手推往路旁，並協助注意疏導後方車流，使交通恢復順暢。

台南警二分局中正派出所副所長黃振華、警員洪培峰，昨天下午6點巡邏時，巡經府前路與永華一街口，忽見有一輛轎車停於府前路上東往西方向靜止不動，綠燈也不往前行駛，員警便上前了解情況。

80歲林姓駕駛表示，他駕車行經府前路時，車輛突然異常熄火且無法再次發動引擎，當時車潮眾多，有多輛車從身旁疾駛而過，險象環生。

當下有舉辦彩虹音樂會暨遊行活動，為避免因拋錨故障車造成道路壅塞，員警便立即上前協助駕駛將車徒手推往路旁，並協助注意疏導後方車流，順利使交通恢復順暢。林姓駕駛人再三向警方表示感謝，稱讚員警是人民的保母，不斷鞠躬道謝，表示幸好有警方及時伸出援手。

警方表示，駕駛開車前，應先做好煞車、輪胎胎壓、胎紋及油量等基本檢查，避免行駛中發生車輛熄火或拋錨情事，萬一拋錨，應在車輛後方適當位置擺設警告標誌，並盡速通知拖吊車救援，以免發生追撞危險，若遇交通狀況無法即時排除，可撥打110請求協助，警方將盡速派員到場協助。

80歲林老先生車子拋錨，警員協助推車道路旁解圍。記者黃宣翰／翻攝
80歲林老先生車子拋錨，警員協助推車道路旁解圍。記者黃宣翰／翻攝

台南 車潮 標誌

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