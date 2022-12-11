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台中低收入戶資源回收婦被打滿臉血 疑為同行涉案

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中沙鹿一名資源回收婦人今天疑在拾回收物時被打傷，滿臉是臉被送醫，據了解，這名婦人是低收入戶，疑被人持棍棒打傷，警方初步查出，她被同為回收資源的婦人打傷，正追查對方到案釐清案情中。

一名熱心人士今天說，接到求救電話，婦人說她兒子同學的母親是沙鹿的低收入戶，以回收維生，疑被不良分子闖入家門持棍棒毆打。

沙鹿光田醫院表示，50歲婦人被送到醫院時額頭、人中有撕裂傷，頭部電腦斷層掃描，沒有嚴重的出血問題，為避免腦震盪相關後遺症，建議住院觀察，目前仍在急診，是否會住院由家屬決定

熱心人說，婦人兒子打工返家才知母親被打傷，有人說，婦人被噴辣椒水和持棍棒毆打。

台中市清水警分局表示，已查出婦人疑被同為從事資源回收的另一名婦人打傷，至於用何物打傷，仍需通知對方到案釐清。

台中市沙鹿區一名婦人今天疑被打傷，警方追查中。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一名婦人今天疑被打傷，警方追查中。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一名婦人今天疑被打傷，警方追查中。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一名婦人今天疑被打傷，警方追查中。圖／民眾提供

兒子 低收入戶 資源回收

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