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影／「表弟」代操獲利？台中大叔欲匯200萬一動作露餡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓男子誤信網路投資詐騙陷阱，提供帳戶、密碼給對方，因帳戶陸續有錢進帳，誤信對方代操賺錢，上月底到銀行匯款200萬元，行員通報阻詐，曾堅稱對方是表弟，錢要裝潢、買名表，但當場致電時，對方將訊息全數收回，曾才知上當。

第四警分局大墩派出所警員黃清光接獲玉山銀行大墩分行來電，曾姓男子（52歲）要臨櫃匯款200萬元到不明帳戶，因曾對於匯款用途，支吾其詞，懷疑曾男遇上詐騙。

警方到場時，曾男強調，「表弟」善於投資，有代操資金幫他賺錢，但此次的匯款，是要事務所裝潢，以及購買勞力士名表，不過警方檢視曾與對方的LINE對話紀錄發現，曾男稱該名「表弟」為「先生」，甚至裝潢事務所與購買名表的匯款理由，都是由對方所教導。

警方進一步質疑時，曾男仍強調自己的說法無誤，甚至當場打電話給對方，求證對方所投資的公司為何，沒想到對方判斷警方與行員已察覺，除了對話態度冷淡外，也連忙將所有的詐騙訊息收回，曾男察覺事有蹊蹺，打消匯款念頭。

台中市警局長蔡蒼柏前天也到銀行頒發宣導品，感謝行員與銀行協助警方阻詐，保住市民血汗錢。

台中市警察局呼籲，詐騙手法千變萬化，詐騙集團就像變形蟲，常變換不同形式進行詐騙，遇到穩賺不賠的高報酬投資標的，務必提高警覺，如有任可疑問皆可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當而成為詐騙集團眼中的肥羊。

台中市警局長蔡蒼柏前往玉山銀行大墩分行頒獎，感謝行員阻詐。圖／第四警分局提供
台中市警局長蔡蒼柏前往玉山銀行大墩分行頒獎，感謝行員阻詐。圖／第四警分局提供
台中市警局長蔡蒼柏（左二）前往玉山銀行大墩分行頒獎，感謝行員阻詐。圖／第四警分局提供
台中市警局長蔡蒼柏（左二）前往玉山銀行大墩分行頒獎，感謝行員阻詐。圖／第四警分局提供
台中市曾姓男子誤信歹徒投資詐騙陷阱，上月底要匯款200萬元到歹徒帳戶，幸好行員與警員及時阻止。圖／第四警分局提供
台中市曾姓男子誤信歹徒投資詐騙陷阱，上月底要匯款200萬元到歹徒帳戶，幸好行員與警員及時阻止。圖／第四警分局提供

詐騙集團 台中市 警察

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