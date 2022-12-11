影／「表弟」代操獲利？台中大叔欲匯200萬一動作露餡

台中市曾姓男子誤信網路投資詐騙陷阱，提供帳戶、密碼給對方，因帳戶陸續有錢進帳，誤信對方代操賺錢，上月底到銀行匯款200萬元，行員通報阻詐，曾堅稱對方是表弟，錢要裝潢、買名表，但當場致電時，對方將訊息全數收回，曾才知上當。

第四警分局大墩派出所警員黃清光接獲玉山銀行大墩分行來電，曾姓男子（52歲）要臨櫃匯款200萬元到不明帳戶，因曾對於匯款用途，支吾其詞，懷疑曾男遇上詐騙。

警方到場時，曾男強調，「表弟」善於投資，有代操資金幫他賺錢，但此次的匯款，是要事務所裝潢，以及購買勞力士名表，不過警方檢視曾與對方的LINE對話紀錄發現，曾男稱該名「表弟」為「先生」，甚至裝潢事務所與購買名表的匯款理由，都是由對方所教導。

警方進一步質疑時，曾男仍強調自己的說法無誤，甚至當場打電話給對方，求證對方所投資的公司為何，沒想到對方判斷警方與行員已察覺，除了對話態度冷淡外，也連忙將所有的詐騙訊息收回，曾男察覺事有蹊蹺，打消匯款念頭。

台中市警局長蔡蒼柏前天也到銀行頒發宣導品，感謝行員與銀行協助警方阻詐，保住市民血汗錢。