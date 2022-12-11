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女賊變裝成貴婦 慈濟靜思堂尋心靈寄託偷包盜刷買金飾

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市黃姓女慣竊，佯裝至慈濟靜思堂尋心靈寄託，趁機偷竊被害人寄放皮包，戴假髮扮貴婦，至銀樓盜刷買金飾；警方獲報，查出黃女所為，將她拘提到案，清查發現黃另涉多件攤商順手牽羊及住宅竊盜，2個月犯案15起，得手金額約200萬。

位於高市三民區慈濟靜思堂，上個月25日陸續有5名被害人向民族路派出所報案，指寄放在靜思堂內的皮包失竊，5人共損失11萬元，其中有被害人信用卡被竊賊拿去銀樓盜刷1萬9000元金飾。

所長林卓材和所內同仁立即組專案小組偵辦，警方在2周內調閱近百支監視器，發現1名短髮女竊賊，到慈濟靜思堂尋求心靈寄託，趁機偷走被害人皮包。

警方從監視器畫面追查竊賊身影和身分，發現竊賊走入靜思堂是短髮，根據盜刷信用卡的銀樓畫面比對，查出女竊賊卻是長髮，研判女賊刻意變裝成貴婦，蒙騙銀樓業者成功盜買金飾。

警方沿線調閱監視器，查出是46歲的黃姓女子所為，6日下午4時許，前往黃女位於左營區重上街住處埋伏，見黃騎機車返家，將她拘提到案，黃女落網時，還向警方喊冤「我真的很無辜」，一直趕警方離開，遭警喝斥「你以為我們三民區好欺負，每次都來這裡偷東西」。

警方在黃女身上及住處搜出犯案時穿戴的長假髮、衣物，以及被害人皮夾、皮包、盜買耳機、現金贓款，慈濟靜思堂的講堂門票、咖啡廳餐券等贓物。

警方連日清查，查出黃女另在攤商順手牽羊，還曾至左營區廟宇和一名婦人佯稱，自己遇人不淑，博取同情，婦人好心帶黃返家開導，她卻偷婦人住家鑰匙後，趁機潛入屋內行竊，偷走價值65萬元金飾，2個月內犯下至少15起竊案，得手金額約200萬元，以2萬元租大樓豪宅居住。

黃女坦承犯下15起竊案，警詢後被依竊盜、偽造文書、侵入住宅及詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方諭令3萬元交保候傳。

高市黃姓女慣竊，佯裝至慈濟靜思堂尋求心靈慰藉，趁機偷竊被害人皮包。記者石秀華／翻攝
高市黃姓女慣竊，佯裝至慈濟靜思堂尋求心靈慰藉，趁機偷竊被害人皮包。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局民族路派出所警方，在左營區拘提逮捕女慣竊黃姓女子。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局民族路派出所警方，在左營區拘提逮捕女慣竊黃姓女子。記者石秀華／翻攝
警方在黃女住處搜出被害人皮夾、皮包等物。記者石秀華／翻攝
警方在黃女住處搜出被害人皮夾、皮包等物。記者石秀華／翻攝
高市警方在竊賊黃女住處搜出犯案時穿戴的長假髮。記者石秀華／翻攝
高市警方在竊賊黃女住處搜出犯案時穿戴的長假髮。記者石秀華／翻攝
高市警方在黃女住處搜出她偷竊的慈濟靜思堂的講堂門票。記者石秀華／翻攝
高市警方在黃女住處搜出她偷竊的慈濟靜思堂的講堂門票。記者石秀華／翻攝
高市警方在竊賊黃女住處搜出犯案時穿戴的長假髮及衣物。記者石秀華／翻攝
高市警方在竊賊黃女住處搜出犯案時穿戴的長假髮及衣物。記者石秀華／翻攝
高市黃姓女慣竊戴長假髮佯裝貴婦，持偷來信用卡至銀樓盜刷買金飾。記者石秀華／翻攝
高市黃姓女慣竊戴長假髮佯裝貴婦，持偷來信用卡至銀樓盜刷買金飾。記者石秀華／翻攝
警方在黃女住處搜出被害人皮夾、皮包及現金贓款等物。記者石秀華／翻攝
警方在黃女住處搜出被害人皮夾、皮包及現金贓款等物。記者石秀華／翻攝

銀樓 慈濟 監視器

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