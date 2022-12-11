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警受理情侶爭吵 循線查獲男友「五條通」逮捕歸案

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康警分局昨獲報有對情侶因感情因素在大馬路上爭吵，警方趕往處理，意外查出男友是背負詐欺等5案通緝犯，循線將他逮捕解送歸案。

據知，程男遭通緝期間，為躲避警方查緝，居無定所，無工作收入均靠女友供養，常以各旅館為藏身之處，出入均租用代步，詎料，與女友爭吵，意外栽在警方手中。

永康警分局復興派出所說，當時警員蕭偉民、黃昱杰、柯伯霖正執行6至8時巡邏勤務，上午7點多接獲110報案，稱小東路郵局前有發生男女爭吵，3人趕往處理時男方已離開，僅剩下女子在場。

警方清查兩人年籍資料時，發現25歲程姓男友為台北、桃園、苗栗、台南地檢發布詐欺、洗錢防制法、傷害案通緝犯，身背5條通緝。

經復興派出所警員以車辨系統追蹤程男所使用交通工具，下午1點多在永康區永大路三段一帶發現行蹤，警員趕赴現場將程男逮捕後帶返所偵辦，另在程男身上發現多張提款卡，是否為詐騙集團車手，持續釐清中。

台南永康警方受理情侶爭吵， 循線查獲男友揹負5條通緝犯，警員將他逮捕接送歸案。記者謝進盛／翻攝
台南永康警方受理情侶爭吵， 循線查獲男友揹負5條通緝犯，警員將他逮捕接送歸案。記者謝進盛／翻攝
台南永康警方受理情侶爭吵， 循線查獲程姓男子（右）是揹負5條通緝犯，警員將他逮捕接送歸案。記者謝進盛／翻攝
台南永康警方受理情侶爭吵， 循線查獲程姓男子（右）是揹負5條通緝犯，警員將他逮捕接送歸案。記者謝進盛／翻攝

通緝 台南 詐欺

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