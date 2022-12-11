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嘉義凌晨2起自撞 1暴衝猝死家門前 另疑酒駕撞電桿大樹
嘉義縣昨晚深夜11點多與今天凌晨1點多，發生2起轎車自撞車禍。
一名年約70歲男子深夜返回太保市住家途中，在快到家門前時，不明原因突然暴衝撞向花圃，警消到場救援，該男已無生命跡象，但無明顯外傷，送醫急救不治。警方研判是身體不適導致失控。
另外，今天凌晨一名男子疑酒駕，在民雄鄉中正大學附近，先自撞斷電桿，再撞上大榕樹後才停車，警消到場，該男已自行脫困，未送醫；2起事故肇事原因，警方正調查釐清。
太保市昨天深夜年約70歲男子，開車到家門口前，先往右靠要轉向進入左側家門口時，突然高速往左暴衝撞向花圃，差點撞上正在住家打掃的鄰居，警消獲報到場時，該男已無生命跡象，但身上無明顯外傷，送醫急救，詳細車禍事故太保警方正調查釐清。
隨後，今天凌晨1點多時，一名男子駕駛休旅車，疑酒駕，在行經民雄鄉中正大學附近，先自撞斷電線桿後，再撞上路旁大榕樹，警消獲報趕往，該男已自行脫困，該起事件所幸有大樹擋住，否則撞進民宅內，恐造成嚴重傷亡，詳細車禍事故民雄警方正調查釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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