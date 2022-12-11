新北耶誕城演唱會好熱鬧 新北警組聖誕DJ隊 570名警力維安

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」本周末連兩天登場，昨天晚上迎來第一場演唱會，今天晚上將迎來第二場，有鑒於觀光人潮上萬人，為了避免突發事件，甚至發生南韓梨泰院踩踏事故，新北警方連2天部署570名警力維安，確保活動順利圓滿、平安落幕。

今年的新北歡樂耶誕城為史上最長的耶誕城，為期53天，考量疫情逐步解封，新北歡樂耶誕城自11月11日開幕迄今，人潮絡繹不絕，新北警方有鑒於南韓梨泰院踩踏事故，更加重視公安，在12月10日、11日連兩天登場的「巨星耶誕演唱會」，縝密部署570名警力維安；此外，新北警局長黃宗仁還特別號召局內同仁組成「防踩踏警官隊」，加入維安及交通疏導。

新北警方指出，局長黃宗仁特別召集警察局內勤有經驗的資深官警出馬，組成「聖誕DJ警官隊」加入維安，賦予防踩踏任務，內勤官警約出動100名，而警犬隊、霹靂小組及機動保安等警力也在周邊待命；同時有向中央申請機動保安警力，4個分隊共160名警力，隨時支援。

新北警方說，根據往年統計，巨星演唱會單日約有20萬至25萬人湧入， 演唱會採取分階段分流控管機制，活動會場主要通道採行一進一出動線分流，當廣場人潮近8成滿，主要入口採行「只出不進」管控；另，出動空拍機掌握會場狀況、在重要地點架設高畫素監視器即時影像監控，用手機資訊即時掌握現場人潮。