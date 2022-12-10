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烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

男全身撕裂傷倒路邊 消防員休假路過檢傷一看車禍了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區陳姓男子，周二（6日）從和平街67號過馬路時，被機車攔腰撞上，陳男當場跌摔，造成他全身多處撕裂傷。新北市消防局隆恩分隊隊員楊政翰，正好休假路過看到，衝前攙扶陳男到路旁檢傷，隨後交由協助送醫的其他救護人員處理，所幸陳男送醫後沒有大礙。肇事騎士沒酒駕，事故原因待釐清。

據調查，陳姓男子（69歲）周二（6日）晚上6時36分左右，從新北市三峽區和平街67號前斑馬線走去，不料遭機車騎士從側撞上，導致陳男跌摔，全身多處撕裂傷，痛苦的倒臥在地上。

正好，新北市消防局隆恩消防分隊隊員楊政翰路過，發現陳男哀痛倒臥路上，立即衝前攙扶他到路旁協助檢傷，所幸是肢體撕裂傷，沒有生命危險，直到救護人員趕抵交接，目送救護車離開送醫後，楊員才離去。肇事騎士沒酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

新北市消防局隆恩消防分隊隊員楊政翰，休假路過三峽區和平街，發現陳男哀痛倒臥路上，立即衝前攙扶他到路旁協助檢傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局隆恩消防分隊隊員楊政翰，休假路過三峽區和平街，發現陳男哀痛倒臥路上，立即衝前攙扶他到路旁協助檢傷。記者曾伯愷／翻攝

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