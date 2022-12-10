網傳外籍移工騎電動車闖紅燈左轉肇逃 警追人究責

新北市新莊區一輛電動自行車，周四（8日）晚上，騎經中華路二段與中港路口，疑因闖紅燈左轉，不慎衝撞王男所騎乘機車，導致王男人車滑摔肢體擦挫傷，電動自行車騎士肇逃，王男沒有酒駕，送醫後已無大礙，目前警方調閱沿路監視器畫面，循線追緝肇逃騎士到案說明。

經調查，傷者王男（31歲）周四（8日）晚上進10時許，騎車沿著新北市新莊區昌隆街往中港路520巷方向騎行，途中行經中華路二段往中原路方向時，他停等紅燈數秒，待號誌燈轉綠後，再啟行往前。

不料，卻遭一輛闖紅燈左轉的電動自行車碰撞，導致王男人車滑摔，肢體多處擦挫傷，緊急送醫後，所幸沒有大礙。電動自行車肇事後並未留在現場，而是趕緊騎車離開，整個過程都被後方騎士行車紀錄器拍下，上傳社群《社會事新聞影音》有網友指稱，是外籍移工肇逃，目前警方已調閱周邊監視器畫面，積極追緝肇逃騎士到案說明。