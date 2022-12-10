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三重女伴母屍遭遇令憐 三重區長率員慰問並慰助17萬5千元
新北市三重區林姓女子，伴母遺體3個月，檢警調查，意外發現林女可憐遭遇，引起各界關注，今天下午三重區長陳奇正、三重警分局長陳永昌、福隆里辦公處、三重社福中心主任劉彥伯等人前往關懷，並親將善款17萬5千元，轉交給家屬，後續喪葬事宜、就醫及心理諮商等，市府會全力協助。
新北市社會局表示，病逝王婦及林女雖設籍台中，但目前租屋在三重區三和路某大樓套房內，女伴母遺體曝光後，社會局立即派員，會同三重警方、區公所、福隆里辦公處等前往關懷慰問。
今天下午檢警行政相驗結束，由三重區長陳奇正、三重警分局長陳永昌、三重社福中心主任劉彥伯等人前往慰問，並將分局長陳永昌捐贈2萬元、三重調解會主席林志忠捐贈5萬元，三重區長陳奇正代表市府致贈3萬元慰問金等，共計17萬5千元善款，轉交給家屬，後續喪葬事宜、就醫及心理諮商等，市府會全力協助。
新北市社會局長張錦麗表示，案發後，新北市長侯友宜十分關心，已指示盡全力協助。由於案家戶籍在台中，區公所初步追查，該戶曾在2020年申請中央擴大急難紓困，其餘未向外求援，後續會持續給予該戶關懷服務。
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