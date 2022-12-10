駕駛過彎不成失控翻覆 撞擊2輛停等小客車
高雄楠梓今天中午發生一起3車碰撞翻車的交通事故，45歲曾姓駕駛行駛小客車於快車道，疑似過彎未拿捏好與隔壁車道的間距，導致偏向內側車道，撞擊前方停等的2輛小客車，自己則失控翻覆。現場3名駕駛1名乘客受輕傷，送醫後無大礙。
楠梓分局今天中午12時46分許接獲報案，在楠梓新路與楠梓西巷口發生一起3車碰撞翻覆的交通事故，遭撞擊的白色及銀色小客車停在路口，肇事曾姓駕駛的藍色轎車則翻覆一旁，所幸現場3名駕駛及1名乘客均只有受到輕傷，由消防局協助送醫後無大礙。
經了解，駕駛藍色轎車的曾姓男子，疑似行駛快車道過彎未減速，未拿捏與隔壁車道的行車距離，失控撞擊左側車道停等左轉的白色、銀色小客車，自己也因劇烈撞擊向右側翻覆。
警方現場對3車駕駛進行酒測，測得酒測值均為0，詳細肇責將交由交通大隊分析研判。
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