快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錯把高鐵左營後站當前站 他機車丟了警算時間差破案

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市莊姓男子前晚報案，指白天騎機車到高鐵左營前站，搭高鐵北上辦事，晚上返高，卻發現車不見了；警方調查莊的機車無違規遭拖吊紀錄，發現莊出現後站時間，和搭上高鐵時間僅12分之差，原來他錯把後站當前站，在警方協助下順利尋獲機車。

警方指出，66歲莊姓男子前天晚上9時許，神情慌張地到左營警分局博愛四路派出所報案，指自己將機車停在高鐵左營站前的華夏路和重信路口後，隨即搭高鐵北上辦案情，晚上返回高雄要騎車，卻發現機車不翼而飛。

博愛所警員葉昭賢查詢莊男機車，發現並無違規遭到拖吊紀錄，便利用車辨系統搜尋，發現莊男當天上午7時18分許，才騎車經過高鐵後站的翠華路與蔡公一路路口。

警方仔細詢問莊男當時搭幾點的高鐵，莊查看車票後，表示是搭上7時30分的高鐵。警方研判，莊男7時18分才剛騎車經過後站附近的翠華路，若車子最後停在莊所指稱的華夏路與重信路口，莊不可能趕上7時30分的高鐵。

警方研判莊男應該是把車子停在高鐵後站，而非前站，於是戴著莊男前往高鐵後站一條一條路尋找，不久後果然在後站的站前路找到莊的機車。

莊男發現自己將機車停放地點完全記錯，直對警方說抱歉，大讚幸好有專業的員警判斷他的機車行徑的時間差，直接帶他去後站找車，才可順利找到機車，不然不知要在前站花費多少時間尋車。

警方呼籲，民眾如果將愛車停放在自己不熟悉的位置時，建議可以將停車地點及附近明顯的地標一起拍照入鏡，如此一來如果不慎遺忘停車地點時，可以快速找回自己的愛車。

高市莊姓男子錯把高鐵左營前站當後站，以為機車失竊，警員葉昭賢算出停車和搭車時間差，協助莊找回機車。記者石秀華／翻攝
高市莊姓男子錯把高鐵左營前站當後站，以為機車失竊，警員葉昭賢算出停車和搭車時間差，協助莊找回機車。記者石秀華／翻攝

高鐵

延伸閱讀

高鐵最速租車！格上Go Smart投車千台 優惠迎返鄉出遊潮

高鐵寒假大學生優惠最低下殺5折 明天凌晨起開放訂票

高鐵購新列車進度 王國材：價格談判中

搶跨年國旅市場 高鐵和60飯店推優惠 住宿下殺1700元起

相關新聞

影／瑞芳警分局冒濃煙疏散全分局人員 文件室電器燒毀

新北市瑞芳警分局今天下午5點多發生火警，濃煙自地下室1樓不斷冒出，造成偵查隊等各樓層濃煙密布，消防人員到場灌救，未發現明...

環保紙廠假日無人上班 鐵皮廠房狂燒兩小時不止

彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的鐵皮廠房今天下午忽然冒煙，不到20分鐘廠房內有如火海，消防局調派20輛各式消防車到場灌救，廠房...

瑞芳警分局地下室火燒車濃煙密布 出動38車97人救援

新北市瑞芳區瑞芳警分局地下室今天傍晚5點多發生火警，疑似車輛冒煙起火燃燒，目正在排煙中，暫無人員傷亡。

女伴母乾屍3個月故事有洋蔥…遭遇令警隊長動容 募12萬助女

新北市三重警方昨天下午4時獲報，三和路一間出租套房有具女乾屍，死者的女兒林女還伴屍三個月，警方調查，赫見林女連小學五年級...

男全身撕裂傷倒路邊 消防員休假路過檢傷一看車禍了

新北市三峽區陳姓男子，周二（6日）從和平街67號過馬路時，被機車攔腰撞上，陳男當場跌摔，造成他全身多處撕裂傷。新北市消防...

網傳外籍移工騎電動車闖紅燈左轉肇逃 警追人究責

新北市新莊區一輛電動自行車，周四（8日）晚上，騎經中華路二段與中港路口，疑因闖紅燈左轉，不慎衝撞王男所騎乘機車，導致王男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。