錯把高鐵左營後站當前站 他機車丟了警算時間差破案

高市莊姓男子前晚報案，指白天騎機車到高鐵左營前站，搭高鐵北上辦事，晚上返高，卻發現車不見了；警方調查莊的機車無違規遭拖吊紀錄，發現莊出現後站時間，和搭上高鐵時間僅12分之差，原來他錯把後站當前站，在警方協助下順利尋獲機車。

警方指出，66歲莊姓男子前天晚上9時許，神情慌張地到左營警分局博愛四路派出所報案，指自己將機車停在高鐵左營站前的華夏路和重信路口後，隨即搭高鐵北上辦案情，晚上返回高雄要騎車，卻發現機車不翼而飛。

博愛所警員葉昭賢查詢莊男機車，發現並無違規遭到拖吊紀錄，便利用車辨系統搜尋，發現莊男當天上午7時18分許，才騎車經過高鐵後站的翠華路與蔡公一路路口。

警方仔細詢問莊男當時搭幾點的高鐵，莊查看車票後，表示是搭上7時30分的高鐵。警方研判，莊男7時18分才剛騎車經過後站附近的翠華路，若車子最後停在莊所指稱的華夏路與重信路口，莊不可能趕上7時30分的高鐵。

警方研判莊男應該是把車子停在高鐵後站，而非前站，於是戴著莊男前往高鐵後站一條一條路尋找，不久後果然在後站的站前路找到莊的機車。

莊男發現自己將機車停放地點完全記錯，直對警方說抱歉，大讚幸好有專業的員警判斷他的機車行徑的時間差，直接帶他去後站找車，才可順利找到機車，不然不知要在前站花費多少時間尋車。