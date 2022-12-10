台南消防辦創意防火防災園遊會肌力競賽 猛男正妹吸睛

台南市消防之友會第二辦事處、消防局第二救災救護大隊今天在下營上帝廟舉辦創意防火防災園遊會暨肌力競賽，女生環抱70公斤重的假人行走，挑戰70公斤重六角硬舉、拉動45公斤重輪胎，讓許多參觀民眾傻眼，吸引眾人目光成功強化民眾防火防災知識。

消防局長李明峯說，這個有創意的宣導活動有效提升民眾防火防災知能。如此遇到災害才能及時應變處置，在短時間內做出正確的判斷，也才能將災害及損失降至最低。

肌力競賽須在90秒內通過六角硬舉、拉輪胎及環抱假人行走，大隊長丁春能說，六角硬舉、拉輪胎及環抱假人行走都是消防員平常訓練項目，都讓參賽者直呼不容易，讓大家對於消防工作都肅然起敬。兩大創新肌力挑戰賽及防火防災知識連連看活動，成功讓大小朋友在活動中學習到新知。