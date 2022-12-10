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貨車司機沿途流下大片油漬 機車駕駛路過打滑自摔

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

臉書社團「高雄大小事」8日有網友發文，表示義大世界周圍路段疑似有施工車漏油，導致他的家人打滑自摔，提醒居民注意。警方當日獲報立即到場完成路面清理，並鎖定肇事貨車駕駛，全案依違反道路交通管理處罰條例開單舉發。

仁武分局8日下午1時許接獲報案，在大樹區學城路段有車漏油，道路上留有大片油漬，導致機車打滑自摔的交通事故。警方到場立即進行交通指揮管制，並通知清潔隊處理路面汙漬，30分鐘左右恢復正常路況。

警方調閱監視畫面，找到疑似漏油的藍色貨車，通知年約50歲的陳姓駕駛到案說明，陳姓駕駛坦承是自己疏忽，才不慎讓油汙溢流路面，警方即依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，處新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰。

警方獲報立即到場進行交通管制，並通知清潔隊處理路面汙漬，30分鐘左右恢復正常路況。記者林品君／翻攝
警方獲報立即到場進行交通管制，並通知清潔隊處理路面汙漬，30分鐘左右恢復正常路況。記者林品君／翻攝
警方調閱監視畫面，鎖定疑似漏油的藍色貨車。記者林品君／翻攝
警方調閱監視畫面，鎖定疑似漏油的藍色貨車。記者林品君／翻攝
臉書社團「高雄大小事」8日有網友發文，表示義大世界周圍路段疑似有施工車漏油，導致他的家人打滑自摔。記者林品君／翻攝
臉書社團「高雄大小事」8日有網友發文，表示義大世界周圍路段疑似有施工車漏油，導致他的家人打滑自摔。記者林品君／翻攝

漏油 義大世界

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