貨車司機沿途流下大片油漬 機車駕駛路過打滑自摔

臉書社團「高雄大小事」8日有網友發文，表示義大世界周圍路段疑似有施工車漏油，導致他的家人打滑自摔，提醒居民注意。警方當日獲報立即到場完成路面清理，並鎖定肇事貨車駕駛，全案依違反道路交通管理處罰條例開單舉發。

仁武分局8日下午1時許接獲報案，在大樹區學城路段有車漏油，道路上留有大片油漬，導致機車打滑自摔的交通事故。警方到場立即進行交通指揮管制，並通知清潔隊處理路面汙漬，30分鐘左右恢復正常路況。