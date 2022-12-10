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烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

變裝偷車火速被逮 警方還揪出他酒駕

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄56歲羅姓男子日前在鳥松區正修科技大學後門竊走一台機車，還試圖變裝掩飾，全遭監視器錄下。警方接獲車主男大生報案，隔天在街道尋獲失竊機車，並發現正於酒後騎乘腳踏車的羅男，全案依竊盜罪嫌送辦，並依法舉發慢車酒駕

仁武分局大華派出所日前接獲報案，就讀鳥松區正修科大的男大生表示，上午將機車停在學校後門，趕赴上課忘記拔鑰匙，下課後四處找不到機車，疑似遭竊。

警方立即調閱附近監視器，掌握羅男身分，還發現羅男試圖變裝，穿脫黑色背心掩飾身分，立即鎖定追緝。

隔天在鳳山區文平街人行道，警方尋獲該失竊機車；隨後在鳳山區文樂街發現正在騎腳踏車的羅男。警方跟著羅男抵達一處公園，立即上前詢查，羅男對偷竊機車一事矢口否認，待警方秀出監視影像，羅男才自知逃不過，坦承犯案，交出偷竊的機車鑰匙。

詢問過程警方聞到羅男身上濃重酒氣，要求對他施行酒測，測得羅男呼氣值高達每公升0.81毫克，超過法定標準，隨即依慢車酒駕情事現場製單舉發。

仁武分局呼籲，民眾停放汽機車應避免將貴重物品放置車廂內，且離車時仔細檢查隨身物品，注意鑰匙有無拔取並上鎖，避免車輛遭有心人士竊取。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

羅男偷車還酒駕，被依竊盜罪嫌送辦，以及依慢車酒駕情事製單舉發。記者林品君／翻攝
羅男偷車還酒駕，被依竊盜罪嫌送辦，以及依慢車酒駕情事製單舉發。記者林品君／翻攝
羅男偷竊機車還試圖穿脫背心，變裝掩飾。記者林品君／翻攝
羅男偷竊機車還試圖穿脫背心，變裝掩飾。記者林品君／翻攝

酒駕 偷竊 監視器

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