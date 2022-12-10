搭Uber被超車乘客衝下去揍人 當街揮拳狠踹他狼狽遭逮

台中市北屯區今清晨6點多發生街頭鬥毆案件，陳姓男子和朋友喝酒歡唱搭Uber要回家，途中因黃姓駕駛按喇叭超車竟引起陳不滿，要求司機停車並開門上前猛拍黃車窗，更當街揮拳痛毆黃一頓，囂張過程全被行車記錄器拍下，警方已循線通知陳等到案，將依傷害等罪嫌送辦。

行車記錄器顯示，陳男（32歲）等人搭乘的Uber今一早6點多行經中清路二段，因黃男駕駛的白色自小客車從內側車道切出超車，黃等人坐在Uber內先是喊「夭壽喔」、「把他攔下來」，一群人更起鬨說「下車啦」、「要不要，一句話啦」。

陳等趁著停等紅燈時，還一邊嘻笑開車門下去，陳先是猛拍黃男的車窗，一見黃也開門要理論，陳一上前就是猛揮拳，還出腳朝黃狠踹一頓，同時還有2名朋友也從Uber下車查看，陳甚至整個人鑽進黃男駕駛座施暴，造成整輛車明顯晃動。

黃動手打到過癮後才用力甩了車門，並邊譙髒話大搖大擺回到Uber上跟司機說「來走」、「跟你沒關係」，整起施暴時間長達30多秒。

台中第5分局表示，經調查雙方行車糾紛，黃姓男子遭毆打右臉紅腫，因上午上班將另找時間至派出所報案，警方獲報也成立專案小组，沿途調閱路口監視器，下午已通知涉案車輛司機說明，同時也帶回施暴的陳姓男子，詢後將依傷害等罪嫌將他送辦。