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迷途不知回家路？找警察就對了 這招連「話多」都知道

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和警分局偵查隊長陳冠宇日前在駐地辦公室外面，發現一隻腳上印有編號腳環，疑似走失的綠和尚鸚鵡，猜想可能是不慎飛離主人家，一時找不到回家的方向，上網搜尋各大寵物協尋社團，果然在其中發現陳姓飼主前一天所張貼協尋愛鳥的公告，警方主動連繫並確認腳環號碼無誤，陳姓飼主立馬趕到偵查隊領回取名「話多」的綠和尚鸚鵡，因飼主隨即在網站上留言感謝中和偵查隊員警的熱心照顧，這件員警發揮愛心照顧迷途鸚鵡的好事才曝光。

陳冠宇今年12月2日早上在前國防管理學院的偵查隊駐地外面，發現一隻毛色漂亮，乖巧溫順又親人的綠和尚鸚鵡，懷疑應該是有人飼養，讓員警購買瓜子給鸚鵡食用，發現牠會利用鳥喙將外殼剝除食用，十分聰明可愛；員警在鸚鵡腳上發現印有編號的腳環，猜測應該是因故飛離飼主住處，鸚鵡主人一定也很著急，上臉書搜尋各大寵物協尋社團，果然就在其中一個「小小鳥兒要回家」公開協尋社團發現一則走失地點、毛色特徵都相符的協尋文章。

員警立即撥打飼主電話，成功找到上陳姓飼主，經核對腳環編號正確，趕緊飛奔到偵查隊認領自己的鳥寶。陳姓飼主趕到偵查隊一眼認出自家鸚鵡「話多」，讓他開心地不斷向員警道謝，表示「話多」平時都很聽話，本月一日趁飼主不注意飛出家門，外出遍尋不著鳥影，慌張地上網發文協尋，非常感謝員警積極協助讓自家的小寶貝可以安全回家，隔天尋回後再上臉書寵物協尋社團上發文報平安，也感謝員警的悉心照顧。

一隻綠和尚鸚鵡本月初不慎飛離飼主住處，迷途不知回家路，十分聰明飛到前國防管理學院的偵查隊駐地外面，正好被偵查隊長陳冠宇發現，果真離家隔天幫忙連繫上飼主，開心帶返家。圖／警方提供
一隻綠和尚鸚鵡本月初不慎飛離飼主住處，迷途不知回家路，十分聰明飛到前國防管理學院的偵查隊駐地外面，正好被偵查隊長陳冠宇發現，果真離家隔天幫忙連繫上飼主，開心帶返家。圖／警方提供
一隻綠和尚鸚鵡本月初不慎飛離飼主住處，迷途不知回家路，十分聰明飛到前國防管理學院的偵查隊駐地外面，正好被偵查隊長陳冠宇發現，果真離家隔天幫忙連繫上飼主，開心帶返家。圖／警方提供
一隻綠和尚鸚鵡本月初不慎飛離飼主住處，迷途不知回家路，十分聰明飛到前國防管理學院的偵查隊駐地外面，正好被偵查隊長陳冠宇發現，果真離家隔天幫忙連繫上飼主，開心帶返家。圖／警方提供
一隻綠和尚鸚鵡本月初不慎飛離飼主住處，迷途不知回家路，十分聰明飛到前國防管理學院的偵查隊駐地外面，正好被偵查隊長陳冠宇發現，果真離家隔天幫忙連繫上飼主，開心帶返家。圖／警方提供
一隻綠和尚鸚鵡本月初不慎飛離飼主住處，迷途不知回家路，十分聰明飛到前國防管理學院的偵查隊駐地外面，正好被偵查隊長陳冠宇發現，果真離家隔天幫忙連繫上飼主，開心帶返家。圖／警方提供

鸚鵡 寵物 和尚

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