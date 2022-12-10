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無人靈堂花海卻遭破壞 警揭真相…是牠在搞鬼
高市殯葬管理處人員近來發現，往生者靈堂擺放的花海常遭破壞，以為遭有心人士刻意半夜破壞，由於「吵死人」狀況詭異報警；警方調監視器追查，發現原來是「米奇」出沒靈堂，研判牠可能沒食物吃才啃花朵，真凶查出後，殯葬處表示會加強捕鼠行動。
高市殯葬管理處人員7日下午2時許，向轄區三民二警分局鼎金派出所報案，指稱近來發現往生者家屬在靈堂擺放的花圈及花卉，遭刻意破壞，花朵掉落一地，懷疑是有心人士在半夜惡意破壞，由於事發地點在靈堂，引起不少靈異揣測。
鼎金所警員陳立軒及邱博暄獲報到場，調閱靈堂內的監視器，起初沒看到任何人出入靈堂，進一步檢視影像內容後，發現監視器的左下角竄出一隻老鼠，老鼠在畫面中停頓了一下，往桌子下方移動，不見蹤影，後來花朵就掉滿地。
警方研判靈堂內的「米奇」似乎受到花香吸引，加上沒食物可吃，趁無人之際啃花，造成花朵掉落，警方查明搞鬼真凶是「米奇」之後，殯葬處人員表示，為保障家屬靈堂的完整，會加強捕鼠行動，避免類似事情發生，感謝警方協助釐清真相。
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