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女伴母乾屍3個月故事有洋蔥…遭遇令警隊長動容 募12萬助女

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重警方昨天下午4時獲報，三和路一間出租套房有具女乾屍，死者的女兒林女還伴屍三個月，警方調查，赫見林女連小學五年級都沒讀完便輟學，一路跟著母親，甚至足不出戶，可憐遭遇讓偵查隊長也動容，私下找社福團體協助，自己也和朋友湊了12萬多，協助林女解燃眉之急。

據警方調查，死者王姓婦人（54歲）與夫婿林男，育有一子一女，但四口之家家境清寒，原本皆在台中生活的她們，兒子成年後便獨自搬出，南下高雄居住。女兒林女（25歲）則因家中經濟困頓，國小5年級才念幾天便輟學至今，林女幾乎不與外界來往，王婦工作時她就待在家中足不出戶。

2014年王婦與夫婿大吵一架，帶著女兒林女北上，落腳新北三重，日平以舉廣告牌打零工維生。沒想到，卻因陳年宿疾（胃潰瘍）而奪走她的生命，林女遵囑王婦生前囑咐，沒有報警，沒對外人說母已死，側伴母屍三個月，24小時開冷氣，日日替母身擦拭，還不間斷燃點線香祭拜。昨天下午4時許，房東與林女巧遇，乾屍一事才意外爆光。

事後警方派員到場調查，三重警分局偵查隊長蔡志惟也到場，經了解才知林女悲慘遭遇，讓他十分動容，險些落下男兒淚。昨天他將林女遭遇告知友人，幾個大男人和湊12萬多台幣，準備交給林女救急。

同時蔡志惟也私下成立「三重分局幫助弱勢」LINE群組，除協助將林女個案轉介社會局外，也同步連繫上「仁安基金會」三重平安站，願意提供林女免費物資、協助謀合工作與金錢救助，並與房東合作提供林女一年免租金居住，希望能幫助林女，讓她度過難關。

對於林女可憐遭遇，新北市三重警分局偵查隊長，私下成立「三重分局幫助弱勢」LINE群組，共同找尋物資協助林女度過難關。記者曾伯愷／攝影
對於林女可憐遭遇，新北市三重警分局偵查隊長，私下成立「三重分局幫助弱勢」LINE群組，共同找尋物資協助林女度過難關。記者曾伯愷／攝影

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