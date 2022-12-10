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休旅車台20線台南左鎮路段撞倒路樹 車頭毀 1重傷2輕傷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

陳姓男子駕駛休旅車今天清晨行經台20線台南左鎮路段失控自撞路樹，撞擊力道大到車頭全毀，後座乘客意識不清重傷、駕駛與右前座乘客輕傷。警方調查懷疑是陳姓駕駛過於疲勞肇事，確切原因警方釐清中。

警方調查，車禍前休旅車往玉井方向行駛，撞上路樹後車頭全毀，路樹倒在車道上影響通行，3名傷者送醫搶救，目前情況穩定，初步排除酒駕，懷疑疲勞駕駛致失控。

台南市消防局上午5點12分獲報，台20線27公里左鎮路段休旅車衝撞路樹「撞得很嚴重」。調派各式車輛4部、警消8人陸續趕往。

後座乘客傷勢較嚴重意識不清，左鎮分隊先將人救出送衛福部台南醫院新化分院。陳姓駕駛與乘客傷勢較輕，意識清楚能與消防隊員對話，南化、山上等分隊救護車分送麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院治療。

休旅車台20線台南左鎮路段撞倒路樹車頭毀，1重傷2輕傷。記者周宗禎／翻攝
休旅車台20線台南左鎮路段撞倒路樹車頭毀，1重傷2輕傷。記者周宗禎／翻攝
休旅車台20線台南左鎮路段撞倒路樹車頭毀，1重傷2輕傷。記者周宗禎／翻攝
休旅車台20線台南左鎮路段撞倒路樹車頭毀，1重傷2輕傷。記者周宗禎／翻攝
休旅車台20線台南左鎮路段撞倒路樹車頭毀，1重傷2輕傷。記者周宗禎／翻攝
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路樹 台南 休旅車

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