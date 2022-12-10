聽新聞
test
0:00 / 0:00
休旅車台20線台南左鎮路段撞倒路樹 車頭毀 1重傷2輕傷
陳姓男子駕駛休旅車今天清晨行經台20線台南左鎮路段失控自撞路樹，撞擊力道大到車頭全毀，後座乘客意識不清重傷、駕駛與右前座乘客輕傷。警方調查懷疑是陳姓駕駛過於疲勞肇事，確切原因警方釐清中。
警方調查，車禍前休旅車往玉井方向行駛，撞上路樹後車頭全毀，路樹倒在車道上影響通行，3名傷者送醫搶救，目前情況穩定，初步排除酒駕，懷疑疲勞駕駛致失控。
台南市消防局上午5點12分獲報，台20線27公里左鎮路段休旅車衝撞路樹「撞得很嚴重」。調派各式車輛4部、警消8人陸續趕往。
後座乘客傷勢較嚴重意識不清，左鎮分隊先將人救出送衛福部台南醫院新化分院。陳姓駕駛與乘客傷勢較輕，意識清楚能與消防隊員對話，南化、山上等分隊救護車分送麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言