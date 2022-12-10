休旅車台20線台南左鎮路段撞倒路樹 車頭毀 1重傷2輕傷

陳姓男子駕駛休旅車今天清晨行經台20線台南左鎮路段失控自撞路樹，撞擊力道大到車頭全毀，後座乘客意識不清重傷、駕駛與右前座乘客輕傷。警方調查懷疑是陳姓駕駛過於疲勞肇事，確切原因警方釐清中。

警方調查，車禍前休旅車往玉井方向行駛，撞上路樹後車頭全毀，路樹倒在車道上影響通行，3名傷者送醫搶救，目前情況穩定，初步排除酒駕，懷疑疲勞駕駛致失控。

台南市消防局上午5點12分獲報，台20線27公里左鎮路段休旅車衝撞路樹「撞得很嚴重」。調派各式車輛4部、警消8人陸續趕往。