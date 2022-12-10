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投資虛擬幣狂翻4倍？台中婦豪擲1000萬慘遭騙光
高雄許姓男子參與詐騙集團負責收水，成員佯以虛擬貨幣投資架設網站「Bit-C」、APP還有LINE專人服務，台中鄭姓婦人因朋友介被其保證獲利150%噱頭吸引，短短1個月內就大手筆投入1046萬元，帳面顯示獲利翻4倍，想變現領出卻尋覓無人才知上當，警方已逮捕許等4人向上追查中。
台中第4分局日前接獲鄭姓婦人報案，她表示自己擔任看護工多年，就連疫情期間都沒休息辛辛苦苦存了1千多萬元，但因想提早退休有朋友向她介紹「Bit-C」投資虛擬貨幣平台，並打出保證獲利150%標語相當吸引人。
鄭向警方說，自己本來心存質疑，但因該投資群主打專人代操作一對一服務，LINE群組裡面還有高達300位投資者，彼此會分享獲利秘笈，甚至共同抱持「發大財」美夢，自己一開始就先連續3天投了156萬元進去，虛擬帳戶獲利馬上接連翻倍。
警方查，鄭婦短短1個月內就大手筆匯了1046萬元進去，過程中一對一的專員為了怕她匯款過程遭銀行起疑而受阻，還會指示她用裝潢要買高端家具等理由，以此躲避行員提問。
後來鄭的虛擬幣戶頭金額不斷翻倍，最後顯示本金加獲利共美金144萬元（約台幣4422萬元），她認為1個月就翻了4倍想結清領出，未料平台專員卻還要她再繳20%保證金才能領出，但鄭把手頭現金幾乎全投入根本沒錢再繳保證金，報案向警方求助才得知受騙。
警方表示，經查鄭婦匯款帳戶、金流，確認她遭詐1000多萬元，全案報警檢察官指揮偵辦，同時調閱監視器鎖定相關人，發現許姓男子等4人參與詐騙集團從事提領贓款的收水工作，南下至高雄鳳山區拘提，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送，全案仍繼續溯源追查。
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