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烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

交通尖峰時段車卻拋錨卡橋上好尷尬 台中警機智1招解圍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中54歲張姓男子前天上班時段開車行經烏日大橋時，轎車突然熄火拋錨，排檔鎖在P檔（停車檔）無法移動，造成回堵，還好警方到場後依汽車維修技師的電話教學，順利將排檔打入N檔（空擋），推轎車至路旁解圍，恢復交通順暢。

張姓駕駛表示，他從大里要去烏日及清水區洽公，沒想到開車剛上環河路烏日大橋、通過路口時，轎車忽然拋錨，本以為是車子引擎溫度突然升高，待引擎溫度冷卻再行加水，沒想到依舊無法發動，連忙通知拖吊車救援，眼見後方車輛已回堵嚴重，拖吊車卻還沒來，讓他焦急不已，不知如何是好。

警員蕭聖賢說明，警方獲報到場，因時逢上班尖峰時段，轎車拋錨停放在環河路烏日大橋上，占據外側車道，僅剩一線道行駛，引發車流回堵數公里，員警、義交除了協助交通疏導，以防後方來車追撞，他還查看轎車狀況，發現排檔在P檔已鎖定車輪，於是靈機一動撥打熟識技師。

蕭聖賢在技師的電話教學下，順利將排檔打至N檔。由他操控方向盤，張姓駕駛與義交在車後合力推車，順利將轎車緩緩推至路旁安全處所停放，恢復車流順暢。張姓駕駛感謝員警協助順利化解轎車拋錨的窘境與危機，大讚「人民的保母真是棒」!

烏日警分局呼籲，駕駛開車前，應先做好煞車、輪胎胎壓、胎紋及油量等基本檢查，避免行駛中發生車輛熄火或拋錨情事，萬一拋錨，應在車輛後方適當位置擺設警告標誌，並盡速通知拖吊車救援，以免發生追撞危險，若遇交通狀況無法即時排除，可撥打110請求協助，將盡速派員到場協助。

張姓男子日前開車行經烏日大橋時，轎車突然拋錨，排檔鎖在P檔無法移動，還好警方依汽車維修技師的電話教學，順利化解危險，恢復交通順暢。記者趙容萱／翻攝
張姓男子日前開車行經烏日大橋時，轎車突然拋錨，排檔鎖在P檔無法移動，還好警方依汽車維修技師的電話教學，順利化解危險，恢復交通順暢。記者趙容萱／翻攝
張姓男子日前開車行經烏日大橋時，轎車突然拋錨，排檔鎖在P檔無法移動，還好警方依汽車維修技師的電話教學，順利化解危險，恢復交通順暢。記者趙容萱／翻攝
張姓男子日前開車行經烏日大橋時，轎車突然拋錨，排檔鎖在P檔無法移動，還好警方依汽車維修技師的電話教學，順利化解危險，恢復交通順暢。記者趙容萱／翻攝

標誌 保母 車道

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