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遏止改裝車輛橫行 新北警一夜查緝6輛非法改裝車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

遏止改裝車輛橫行，新北市中和警方昨晚會同新北市環保局稽查人員，一夜聯合查緝6輛非法改裝車。警方呼籲民眾應遵守交通法規，將持續與環保人員，以聯合稽查取締改裝噪音車輛，守護民眾夜間寧靜及交通安全環境。

中和警方昨晚在華中橋下橋處與景平路口運用組合警力，會同新北市環保局稽查人員，共同實施「環警聯合稽查」勤務，強化攔查取締，針對變更頭燈、車身顏色、改裝HID、LED燈泡等非法改裝車輛，昨晚共查獲6件非法改裝車、無照駕駛1件及相關交通違規3件，依法可處900元至1萬2000元罰鍰，並責令其檢驗與改善，以維護道路交通安全與秩序，並達杜絕噪音車輛深夜頻仍擾寧效果。

警方表示，民眾發現有噪音車輛擾寧，可多加利用行政院環境保護署設立噪音車檢舉網站：https://noisecar.epa.gov.tw/public/進行上傳通報。

遏止改裝車輛橫行 ，新北市中和警方昨晚會同新北市環保局稽查人員，一夜聯合查緝6輛非法改裝車。圖／警方提供
遏止改裝車輛橫行 ，新北市中和警方昨晚會同新北市環保局稽查人員，一夜聯合查緝6輛非法改裝車。圖／警方提供
遏止改裝車輛橫行 ，新北市中和警方昨晚會同新北市環保局稽查人員，一夜聯合查緝6輛非法改裝車。圖／警方提供
遏止改裝車輛橫行 ，新北市中和警方昨晚會同新北市環保局稽查人員，一夜聯合查緝6輛非法改裝車。圖／警方提供
遏止改裝車輛橫行 ，新北市中和警方昨晚會同新北市環保局稽查人員，一夜聯合查緝6輛非法改裝車。圖／警方提供
遏止改裝車輛橫行 ，新北市中和警方昨晚會同新北市環保局稽查人員，一夜聯合查緝6輛非法改裝車。圖／警方提供

噪音 行政院 新北

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