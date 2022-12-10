新北板橋警銀聯手阻詐95件…阻詐近4千萬 守護民眾財產安全

新北市板橋警分局與轄內各銀行等金融機構聯手攔阻多起投資型詐騙案件，藉由與金融機構即時聯繫LINE群組，縮短通報時效，提升攔阻詐欺案件成功率，今年迄今已攔阻95件，阻詐總金額共計3817萬6611元。

警方指出，遭詐騙的被害人因防詐資訊不足，誤信「投資高報酬」、「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，一不小心即落入詐騙集團圈套，遇金融機購行員詢問匯款用途時，回答「借貸、裝修用」等理由搪塞，導致行員難以發現為詐騙案件，未通報警方到場查證，錯失攔阻黃金時機，可見金融機構在協助警方阻詐的重要性。

板橋警分局每月都至各金融機構感謝熱心又勇敢的行員，對行員的機警與耐心的落實關懷提問機制，配合警方守護市民財產安全，能順利在第一時間成功攔阻民眾遭詐騙匯款。