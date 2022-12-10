快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

新北板橋警銀聯手阻詐95件…阻詐近4千萬 守護民眾財產安全

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋警分局與轄內各銀行等金融機構聯手攔阻多起投資型詐騙案件，藉由與金融機構即時聯繫LINE群組，縮短通報時效，提升攔阻詐欺案件成功率，今年迄今已攔阻95件，阻詐總金額共計3817萬6611元。

警方指出，遭詐騙的被害人因防詐資訊不足，誤信「投資高報酬」、「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，一不小心即落入詐騙集團圈套，遇金融機購行員詢問匯款用途時，回答「借貸、裝修用」等理由搪塞，導致行員難以發現為詐騙案件，未通報警方到場查證，錯失攔阻黃金時機，可見金融機構在協助警方阻詐的重要性。

板橋警分局每月都至各金融機構感謝熱心又勇敢的行員，對行員的機警與耐心的落實關懷提問機制，配合警方守護市民財產安全，能順利在第一時間成功攔阻民眾遭詐騙匯款。

板橋警分局長許芳毅呼籲，民眾投資理財前務必停、看、聽，審慎確認所做的投資或交易是透過合法金融機構進行。如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話求證，或至就近派出所尋求協助。

新北市板橋警方今年與轄內銀行行員聯手阻詐95件，阻詐近4千萬元，守護民眾財產安全。圖／警方提供
新北市板橋警方今年與轄內銀行行員聯手阻詐95件，阻詐近4千萬元，守護民眾財產安全。圖／警方提供
新北市板橋警方今年與轄內銀行行員聯手阻詐95件，阻詐近4千萬元，守護民眾財產安全。圖／警方提供
新北市板橋警方今年與轄內銀行行員聯手阻詐95件，阻詐近4千萬元，守護民眾財產安全。圖／警方提供

詐騙集團 理財 新北

延伸閱讀

男求職被拘禁彰化縣民宿6天 警民救援並阻詐900萬

影／德軍醫移民來台需30萬 警勸65歲婦「都是簡體字」阻詐

影／熟男設約定戶要匯200萬 中警阻詐後仍擔心再被騙

桃園台銀、警方聯合演練 行員賣力演「搶匪」路人都嚇到

相關新聞

影／瑞芳警分局冒濃煙疏散全分局人員 文件室電器燒毀

新北市瑞芳警分局今天下午5點多發生火警，濃煙自地下室1樓不斷冒出，造成偵查隊等各樓層濃煙密布，消防人員到場灌救，未發現明...

環保紙廠假日無人上班 鐵皮廠房狂燒兩小時不止

彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的鐵皮廠房今天下午忽然冒煙，不到20分鐘廠房內有如火海，消防局調派20輛各式消防車到場灌救，廠房...

瑞芳警分局地下室火燒車濃煙密布 出動38車97人救援

新北市瑞芳區瑞芳警分局地下室今天傍晚5點多發生火警，疑似車輛冒煙起火燃燒，目正在排煙中，暫無人員傷亡。

女伴母乾屍3個月故事有洋蔥…遭遇令警隊長動容 募12萬助女

新北市三重警方昨天下午4時獲報，三和路一間出租套房有具女乾屍，死者的女兒林女還伴屍三個月，警方調查，赫見林女連小學五年級...

男全身撕裂傷倒路邊 消防員休假路過檢傷一看車禍了

新北市三峽區陳姓男子，周二（6日）從和平街67號過馬路時，被機車攔腰撞上，陳男當場跌摔，造成他全身多處撕裂傷。新北市消防...

網傳外籍移工騎電動車闖紅燈左轉肇逃 警追人究責

新北市新莊區一輛電動自行車，周四（8日）晚上，騎經中華路二段與中港路口，疑因闖紅燈左轉，不慎衝撞王男所騎乘機車，導致王男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。