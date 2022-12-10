影／屏鵝公路重新刨鋪新氣象 老翁慢車道牽車走被撞命危

選舉前引爆塞車和爛路造成車損民怨的「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」，公路局上月底發布道路全部重新刨鋪完工好消息，台1線佳冬鄉428.5公里處昨晚發生交通事故，1名年輕機車騎士追撞牽著電動輔助自行車行走的84歲老翁後，人車失控衝向對向車道，被對向轎車迎面撞上，騎士輕傷，老翁送醫命危搶救中。

屏東縣枋寮警分局昨晚6時6分接獲報案，佳冬鄉台1線428.5公里有交通事故發生，警方到場處理，發現22歲的張姓男子騎機車沿台1線南下時，追撞於機慢車道牽著電動輔助自行車的84歲陳姓老翁，機車撞擊後失控跨越中央分隔島至北上車道，被對向車道胡姓男子駕駛的轎車迎面撞上，擋風玻璃和前保險桿受損。

警方初步調查，84歲陳姓老翁因騎的電動輔助自行車沒電，下車在南向慢車道上牽行，被張姓機騎士自後追撞，2人均送枋寮醫院，騎士輕傷，老翁多處骨折且頭部受創有生命危險，在加護病房觀察治療，另對向的轎車駕駛手部外傷未就醫，3人酒測值均為零，相關肇事原因警方進一步調查釐清中。