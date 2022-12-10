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台二線龍洞段超速嚴重車禍多 15日區間測速雙向告發

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

台二線路段交通事故頻傳，尤其85.8K到87.5K龍洞段因為彎道密集且常有超速行駛車輛，導致車禍意外頻傳，警方在該路段設置區間測速照相設備，速限50公里，15日啟用開始執法告發。

瑞芳警分局統計，台二線85.8K到7.5K間的龍洞街A1、A2、A3車禍事故，109年總計19件，110年32件，111年23件。交通違規告發件數，109年有96件，110年有61件，111年有84件。

警方說，龍洞街路段，不管在車禍及告發件數相較其他台二線路段，都有偏高情況。

由於台二線路段交通事故頻傳，新北市警方分析肇因事故時間及路段，發現龍洞隧道路段由於彎道密集，部分路段有髮夾彎，大型車輛如載重不均或貨物未捆牢，在車速過快情形下，常造車體翻覆或失控衝至對向車道、貨品散落等狀況，影響交通安全及道路順暢甚鉅。

警方評估後在台二線85.8K到87.5K龍洞段雙向設置區間測速，期能降低事故率。

瑞芳警分局交通組長黃啟峯表示，區間測速15日正式啟用，龍洞段南北雙向均有設置，速限為50公里，同日並將與宜蘭縣警局在台二線沿線同步實施交通大執法，希望用路人能遵守相關交通法規，避免事故意外發生。

瑞芳警分局長謝龍富表示，因警力有限，藉由科技執法輔助防制交通違規肇事、改善行車秩序，降低事故發生，提醒民眾應確實遵守用路規則，勿貪快、勿違規，才能保住荷包安全返家。

台二線龍洞段超速嚴重事故頻傳，5日區間測速雙向告發。記者游明煌／翻攝
台二線龍洞段超速嚴重事故頻傳，5日區間測速雙向告發。記者游明煌／翻攝
台二線龍洞段超速嚴重事故頻傳，5日區間測速雙向告發。記者游明煌／翻攝
台二線龍洞段超速嚴重事故頻傳，5日區間測速雙向告發。記者游明煌／翻攝
台二線龍洞段超速嚴重事故頻傳，5日區間測速雙向告發。記者游明煌／翻攝
台二線龍洞段超速嚴重事故頻傳，5日區間測速雙向告發。記者游明煌／翻攝

瑞芳 車禍

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