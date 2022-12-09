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桃園退休軍官遭假檢警詐騙近百萬 警方循線逮車手

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園有名55歲的羅姓退休軍人，近日接獲自稱台電人員在電話中假稱其身分證件被冒用涉及洗錢，而對方再假冒檢察官要求被害人將48萬元存款及提款卡密碼，交給法院監管，並交給車手；龍潭警分局獲報後，迅速組成專案小組鎖定嫌犯，於5日將車手拘提到案，後續將持續往上游追蹤。

本起事件詐團先自稱台電人員名義，在電話中假稱羅男身分證件被冒用涉及洗錢，再假冒檢察官要求羅男將存款48萬元及提款卡密碼交給法院監管。並成功誘騙羅男至郵局提領存款，因擔心被行員識破，還要求羅男向行員謊稱是還房屋貸款，並派車手持偽造的地方法院公文，向羅男收取贓款及提款卡，過程中一直以電話控制羅男，導致無法向外界求援。

警方表示，車手騙取被害人提款卡及密碼後，為免警方查緝，刻意製造斷點，不斷更換交通工具南下至苗栗、台中等地區提領羅男帳戶內款項，造成羅男損失將近百萬。

警方獲報案後，迅速組成專案小組，經科技分析各項跡證，旋鎖定犯嫌，並在本月5日將面交取款、提領車手成功拘提到案。為避免其他人遭受詐騙，警方將持續循線向上追查，瓦解詐騙集團

桃園1名羅男近日接獲自稱台電人員在電話中假稱其身分證件被冒用涉及洗錢，詐團派車手持偽造的地方法院公文，欺騙羅男。記者翁唯真／翻攝
桃園1名羅男近日接獲自稱台電人員在電話中假稱其身分證件被冒用涉及洗錢，詐團派車手持偽造的地方法院公文，欺騙羅男。記者翁唯真／翻攝
桃園1名羅男近日接獲自稱台電人員在電話中假稱其身分證件被冒用涉及洗錢，詐團派車手持偽造的地方法院公文，欺騙羅男。記者翁唯真／翻攝
桃園1名羅男近日接獲自稱台電人員在電話中假稱其身分證件被冒用涉及洗錢，詐團派車手持偽造的地方法院公文，欺騙羅男。記者翁唯真／翻攝

車手 詐騙集團 台電

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