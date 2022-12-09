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桃園退休軍官遭假檢警詐騙近百萬 警方循線逮車手
桃園有名55歲的羅姓退休軍人，近日接獲自稱台電人員在電話中假稱其身分證件被冒用涉及洗錢，而對方再假冒檢察官要求被害人將48萬元存款及提款卡密碼，交給法院監管，並交給車手；龍潭警分局獲報後，迅速組成專案小組鎖定嫌犯，於5日將車手拘提到案，後續將持續往上游追蹤。
本起事件詐團先自稱台電人員名義，在電話中假稱羅男身分證件被冒用涉及洗錢，再假冒檢察官要求羅男將存款48萬元及提款卡密碼交給法院監管。並成功誘騙羅男至郵局提領存款，因擔心被行員識破，還要求羅男向行員謊稱是還房屋貸款，並派車手持偽造的地方法院公文，向羅男收取贓款及提款卡，過程中一直以電話控制羅男，導致無法向外界求援。
警方表示，車手騙取被害人提款卡及密碼後，為免警方查緝，刻意製造斷點，不斷更換交通工具南下至苗栗、台中等地區提領羅男帳戶內款項，造成羅男損失將近百萬。
警方獲報案後，迅速組成專案小組，經科技分析各項跡證，旋鎖定犯嫌，並在本月5日將面交取款、提領車手成功拘提到案。為避免其他人遭受詐騙，警方將持續循線向上追查，瓦解詐騙集團。
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