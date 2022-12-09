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機車騎士下橋高速直行 闖紅燈撞車重摔腿脫臼

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

曾姓男子騎乘機車行經台北市大同區承德路、敦煌路口時，闖紅燈撞上橫向行駛機車，導致右腿脫臼、四肢擦挫傷，遭撞騎士眼角、手臂挫傷；轄區警方呼籲，駕駛人務必遵守交通規定，闖紅燈可處1800至5400元罰鍰，遵守交通規則行車安全才有保障。

警方調查，25歲曾姓男子12月7日下午2時許騎車沿承德路北往南方向行駛，甫下承德橋一旁騎士都已減速停等紅燈，曾男卻未減速持續直行，在行經敦煌路口時，撞上橫向行駛的機車騎士。

遭撞騎士是64歲楊姓男子，當時沿敦煌路西往東方向行駛，正準備左轉上承德橋，未料遭曾男車輛高速撞上，曾男重摔在地，右腿脫臼、四肢擦挫傷，楊男右眼角、右手臂擦挫傷，兩人車輛也毀損，員警酒測後確定兩人酒測值為0。

警方呼籲，民眾駕駛汽機車務必遵守道路各項標誌、號誌規定，尤其是行經多時相號誌路口，一定要遵守號誌指示行駛，避免造成其他用路人危險。

道路交通管理處罰條例規定，駕駛人行經有燈光號誌管制的路口闖紅燈，處1800至5400元罰鍰，警方將加強取締重大違規，維護用路人安全，仍強調道路安全要靠民眾共同維持，用路人都遵守交通規則，互相禮讓，行車安全才有保障。

曾男機車龍頭損壞。記者李隆揆／翻攝
曾男機車龍頭損壞。記者李隆揆／翻攝
曾男重摔在地，右腿脫臼、四肢擦挫傷，楊男右眼角、右手臂擦挫傷。記者李隆揆／翻攝
曾男重摔在地，右腿脫臼、四肢擦挫傷，楊男右眼角、右手臂擦挫傷。記者李隆揆／翻攝
曾男重摔在地，右腿脫臼、四肢擦挫傷，楊男右眼角、右手臂擦挫傷。記者李隆揆／翻攝
曾男重摔在地，右腿脫臼、四肢擦挫傷，楊男右眼角、右手臂擦挫傷。記者李隆揆／翻攝
曾姓男子騎乘機車行經台北市大同區承德路、敦煌路口時，闖紅燈撞上橫向行駛機車。記者李隆揆／翻攝
曾姓男子騎乘機車行經台北市大同區承德路、敦煌路口時，闖紅燈撞上橫向行駛機車。記者李隆揆／翻攝
楊男機車也因撞擊損毀。記者李隆揆／翻攝
楊男機車也因撞擊損毀。記者李隆揆／翻攝

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