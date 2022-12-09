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影／獨居翁卡收納箱困4天 警消聯手破門救出送醫 ​

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市82歲郭姓獨居老翁因4、5天沒有出門，屋內也沒有聲響和動靜，警、消人員今天破門進屋，赫然發現他癱軟仰坐在一只塑膠收納箱內無法動彈，立即搶救送醫治療。

今天上午10時許，民眾向市警第四分局中山派出所報案，中山區西定路248巷內一名獨居老人已經4至5天未出門，屋內也未傳出動靜，擔心發生意外，請員警到場關懷察看。

中山派出所所長古家銘表示，警員林佳勳赴現場先敲門，叫門許久皆無回應，正打算放棄時，忽然聽到屋內傳出微弱呼救聲音，立即通報消防人員到場協助破門入內。

只見郭姓老翁癱軟仰坐在一只塑膠收納箱內無法動彈，並傳出陣陣惡臭，正當警消人員直覺情況不妙時，要了解有沒有氣息時，這時老翁突然嚎啕大哭，讓大家鬆了一口氣。

救護人員察看老翁身體狀況，因卡在收納箱無法進食，身體十分虛弱，救護車送往醫院休養診治。

老翁經員警安撫受驚情緒後表示，日前整理家務時，一時重心不穩一個踉蹌往後跌倒，就這麼剛好跌進收納箱裡動彈不得，期間無法飲水、進食，身體越來越虛弱亦無法求援，連便溺都只能在收納箱裡。

獨居翁卡收納箱困4天，警、消聯手破門救出送醫 。記者游明煌／翻攝
獨居翁卡收納箱困4天，警、消聯手破門救出送醫 。記者游明煌／翻攝

獨居老人 基隆

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