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高雄婦捧百萬投資靈骨塔 警勸百分百詐騙：今天幫妳省了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市謝姓婦人被詐騙集團遊說，誤認買靈骨塔是搶手投資，前天上午到銀行領100萬，行員發現有異報警；警方勸謝婦，詐騙集團會分飾多角，假扮買賣雙方，百分之百是詐騙手法，謝才打消匯款，讓警方鬆了一口氣：「今天幫妳省了100萬」。

鳳山警分局文山派出所警方接獲轄區銀行通報，指有婦人欲到銀行提領100萬元投資，疑似遭詐騙。

警員黃雅苹及張甫翊抵達銀行後，發現是64歲謝姓婦人欲領100萬，投資「生命事業」的靈骨塔，謝告知警方，自己並非遭詐騙，因為靈骨塔是很搶手的投資項目，想投資賺錢，已和對方簽約了。

警方告知謝婦詐騙集團會玩兩面手法，誘騙被害人簽約投資靈骨塔，巧扮買賣雙方，其實都是同一夥人，百分百是詐騙。

謝婦聽完警方解說，仍擔心地問警「因為已和對方簽約，是否會面臨違約金的問題」，警方安撫謝，「對方騙不到，就會找下個目標，不會跟妳打民事官司」，才讓謝婦放心地將行銷業務員封鎖。

警員黃雅苹見謝婦打消匯款投資靈骨塔念頭，對謝婦說：「妳今天也算是省了100萬」，謝拍胸脯同意警方見解，答應警方會循正當管道做投資。

高市64歲謝姓婦人到銀行欲領100萬，投資「生命事業」的靈骨塔，警方和行員聯手勸阻。記者石秀華／翻攝
高市64歲謝姓婦人到銀行欲領100萬，投資「生命事業」的靈骨塔，警方和行員聯手勸阻。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方告知謝婦詐騙集團會玩兩面手法，誘騙被害人簽約投資靈骨塔，巧扮買賣雙方，百分百是詐騙。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方告知謝婦詐騙集團會玩兩面手法，誘騙被害人簽約投資靈骨塔，巧扮買賣雙方，百分百是詐騙。記者石秀華／翻攝

詐騙集團

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