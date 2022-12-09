失語症女徘徊街頭為何因？ 一張黃曆紙和她的委屈
新北市三重區呂姓女子，患有輕微失語症。日前上午因係與胞妹口角負氣離家，家人遍尋不著報警協尋，當晚她出現在溪尾街與仁愛街口，警巡發現趨前詢問，呂女無法清楚表達，僅從口袋掏出一張發黃日曆紙，了解後才知原因，隨後請呂女寫下姓名與住所，聯繫上家屬，旋即用警車載她返家。
據了解，呂姓女子（40歲）因患有輕微失語症，反應、與人對話溝通較顯困難。上個月24日上午，呂女與胞妹偕同到市場去買菜，兩人因選材意見相左，返家後發生爭執口角。呂女一氣之下，旋即奪門而出負氣離家。胞妹見呂女離家，四處找尋未果，當天下午向轄區警通報協尋。
當晚9時許，呂女在新北市三重區溪尾街與仁愛街口徘徊，厚德派出所警員洪嘉敏、許芷寧巡邏經過，發現呂女隻身一人面露難色徘徊路口，遂趨前關心詢問「有無需要協助？」「妳叫甚麼？有家人聯繫方式？」怎料，呂女無法清楚表達，從口袋掏出一張泛黃的日曆紙，上面滿滿的字樣畫符。
員警接過查看，不甚了解她欲表達意思，趕緊遞給呂女白紙一張，請她寫上自己姓名及家人聯繫方式，經查才知其胞妹，已在下午向派出所通報協尋。警隨後通知其胞妹詢問，才知兩人早上買菜時，意見相左而口角離家。最後由員警開警車，載著呂女安全返家，結束一場虛驚。
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