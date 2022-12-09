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影／金門伯玉路又見車禍 遊覽車追撞機車2傷者送醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名余姓男子騎乘普通重型機車載著家人在今天中午由伯玉路三段往瓊林方向行駛，疑停等左轉，沒想到竟遭後方由周姓男子駕駛的遊覽車追撞，造成重型機車卡在遊覽車下，余姓男子腳部骨折，後座乘客顱內出血，目前都已送醫治療，警方對兩方駕駛酒測，皆未飲酒，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，在今日11時13分許發生一起交通事故，一輛由余姓男子所騎乘的普通重型機車附載後座余姓乘客由伯玉路三段往瓊林方向行駛，行經肇事路口左轉雙瓊路口與同向周姓男子駕駛遊覽車發生碰撞，造成普重機車卡在遊覽車下方。

警方獲報趕抵現場，機車駕駛的家人聞訊也到場關心，此事件也引起不少路過民眾側目，有民眾就說，普重機車駕駛停等要左轉，結果後方的遊覽車疑要趕著到機場接客，才會馳速撞上機車，現場機車騎士還傷重流血，現場血跡斑斑，相當駭人。

金城分局表示，依照道路交通安全規則第89條1項7款規定，起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人。在此呼籲駕駛人，行經交叉路口時應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意車前狀況且禮讓並減速慢行，以避免事故發生。

金寧鄉伯玉路三段中山林往瓊林方向今天發生一起交通事故，消防人員到場緊急將2傷者送醫。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉伯玉路三段中山林往瓊林方向今天發生一起交通事故，消防人員到場緊急將2傷者送醫。記者蔡家蓁／攝影
警方到場對遊覽車駕駛進行酒測，發現並沒喝酒。記者蔡家蓁／攝影
警方到場對遊覽車駕駛進行酒測，發現並沒喝酒。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉伯玉路三段中山林往瓊林方向發生一起交通事故，消防人員到場協助將傷者送醫。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉伯玉路三段中山林往瓊林方向發生一起交通事故，消防人員到場協助將傷者送醫。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉伯玉路三段中山林往瓊林方向發生一起交通事故，遊覽車追撞機車，機車整輛卡在。記者蔡家蓁／攝影
金寧鄉伯玉路三段中山林往瓊林方向發生一起交通事故，遊覽車追撞機車，機車整輛卡在。記者蔡家蓁／攝影

遊覽車 重機

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