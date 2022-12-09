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影／成功嶺新兵入伍不到1個月猝死 高大成研判是「這症狀」
23歲談姓新兵在台中成功嶺新訓中心受訓不到一個月，前天清晨因叫不醒，經送醫急救仍不治，身上無外傷，擇日解剖。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成認為，此死亡案若無外傷、排除疾病、毒藥物等，即歸類為成人猝死症，多發生在睡眠中死亡，尤其熟睡，男多於女。
據了解，談姓新兵11月10日進入成功嶺新訓中心受訓，預計12月15日分發到部隊，受訓近一個月期間沒有異狀，也未聽聞有身體不適，其他新兵在7日上午5時50分起床時間，發現談姓新兵叫不醒，就近才發現談姓新兵已無呼吸、心跳，立即送往附近的烏日林新醫院急救，但仍宣告不治，經由台中市憲兵隊受理，報請檢察官相驗，擇日解剖。
高大成說明，死亡案若無多傷，排除疾病，即歸類為成人猝死症，為一種不明原因猝死，好發在三、四十歲族群，男女比為13.3比1，尤其熟睡，平時身體無異狀，找不到原因。因此在解剖時，要從腦部、身體臟器逐一檢查，並排查毒藥物反應。
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