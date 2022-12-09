影／成功嶺新兵入伍不到1個月猝死 高大成研判是「這症狀」

23歲談姓新兵在台中成功嶺新訓中心受訓不到一個月，前天清晨因叫不醒，經送醫急救仍不治，身上無外傷，擇日解剖。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成認為，此死亡案若無外傷、排除疾病、毒藥物等，即歸類為成人猝死症，多發生在睡眠中死亡，尤其熟睡，男多於女。

據了解，談姓新兵11月10日進入成功嶺新訓中心受訓，預計12月15日分發到部隊，受訓近一個月期間沒有異狀，也未聽聞有身體不適，其他新兵在7日上午5時50分起床時間，發現談姓新兵叫不醒，就近才發現談姓新兵已無呼吸、心跳，立即送往附近的烏日林新醫院急救，但仍宣告不治，經由台中市憲兵隊受理，報請檢察官相驗，擇日解剖。