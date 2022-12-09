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追撞畫面曝光！蘆洲環堤大道車禍 騎士送醫不治留2子女
昨天（8日）傍晚，新北市蘆洲區環堤大道，陳男騎車疑未保持安全車距，往前追撞黃男所騎黃牌重機，陳男人車滑摔重創，送醫後仍搶救不治身亡，留下2名未成年子女。今天車禍撞擊畫面曝光，肇事雙方沒有酒駕，事故原因仍待調查釐清。
經調查，陳姓男子（54歲）昨天（8日）傍晚5時許，騎車沿著新北市蘆洲區環堤大道往三重方向，未料，疑未保持安全車距，直接往前追撞黃男（53歲）所騎乘的黃牌重機，撞擊瞬間，陳男人車滑摔10公尺，直到撞上路旁水泥建物止停，當場沒有呼吸心跳。
警、消獲報迅速派員趕抵，經檢視黃男肢體擦挫傷，陳男則沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，陳男於昨晚8時許傷重不治，留下2名未成年子女，今天車禍撞擊瞬間的監視器畫面曝光，透過畫面可見，陳男疑未保持安全車距，才會不慎追撞前車，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。
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