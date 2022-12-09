快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

追撞畫面曝光！蘆洲環堤大道車禍 騎士送醫不治留2子女

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（8日）傍晚，新北市蘆洲區環堤大道，陳男騎車疑未保持安全車距，往前追撞黃男所騎黃牌重機，陳男人車滑摔重創，送醫後仍搶救不治身亡，留下2名未成年子女。今天車禍撞擊畫面曝光，肇事雙方沒有酒駕，事故原因仍待調查釐清。

經調查，陳姓男子（54歲）昨天（8日）傍晚5時許，騎車沿著新北市蘆洲區環堤大道往三重方向，未料，疑未保持安全車距，直接往前追撞黃男（53歲）所騎乘的黃牌重機，撞擊瞬間，陳男人車滑摔10公尺，直到撞上路旁水泥建物止停，當場沒有呼吸心跳。

警、消獲報迅速派員趕抵，經檢視黃男肢體擦挫傷，陳男則沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，陳男於昨晚8時許傷重不治，留下2名未成年子女，今天車禍撞擊瞬間的監視器畫面曝光，透過畫面可見，陳男疑未保持安全車距，才會不慎追撞前車，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

新北市蘆洲區陳姓男子，騎車追撞前車後，人車摔滑重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區陳姓男子，騎車追撞前車後，人車摔滑重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區陳姓男子，騎車追撞前車後，人車摔滑重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區陳姓男子，騎車追撞前車後，人車摔滑重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區陳姓男子，騎車追撞前車後，人車摔滑重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲區陳姓男子，騎車追撞前車後，人車摔滑重創送醫不治。記者曾伯愷／翻攝

未成年 重機

延伸閱讀

機車追撞黃牌重機 新北蘆洲環堤大道釀一命危一輕傷

影／金門女騎車追撞汽車 人車騰空翻轉360度幸無大礙

新北驚悚車禍！女騎士遭撞「倒頭栽」落地 二度追撞...車暴衝輾過她

國1死亡車禍…轎車猛力追撞大貨車 駕駛頭顱變形腦漿外溢

相關新聞

高雄男當護花使者騎單車載女友 警將他上銬原因曝光

高市鍾姓男子從花蓮工作，休假返回高雄，好不容易和女友歡聚，騎著單車載女友上街兜風，因違規遭巡邏警網攔查，鍾男報出身分證號...

宜警將試辦南澳3所合署辦公 原民反彈盼警鎮守安民心

宜蘭縣偏遠派出所不少，尤其在原鄉地區，縣警局為使警力運用最佳化且讓員警有充足休息時間，近期將推動南澳鄉3所合署辦公，引發...

新北傳學童拿美工刀 架同學脖子

新北市某國小日前有學生在下午下課時，將美工刀抵住同學脖子，被害學生家長相當不滿，在地方社團臉書要求對方家長管自己孩子，也...

廣角鏡／公寓瓦斯氣爆 房客1死

新北市汐止區季姓男子（53歲），昨天下午反鎖在環河路上的2樓承租公寓，揚言引爆瓦斯尋短，消防人員苦勸未果，破門之際發生爆...

三重女乾屍有洋蔥 女兒伴屍3月不報警 因母叮囑會復活

新北市三重警方，昨天下午4時獲報，三和路一間出租套房有具女乾屍。警方前往了解，果見王婦全身布滿金紙陳屍床上，初估死亡時間...

高雄輕軌又出撞況 機車騎士不治

高雄輕軌昨發生首宗死亡事故，上午約8點時列車行經凱旋路與二聖路口遭機車撞上，59歲李姓機車騎士頭部重創顱內出血送醫搶救不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。